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«Ты всегда самый большой»: Максим Виторган трогательно поздравил отца с юбилеем

27 декабря народный артист РФ Эммануил Виторган отмечает 80-летие.

«Ты всегда самый большой»: Максим Виторган трогательно поздравил отца с юбилеем
актер Эммануил Виторган. Источник: Архив "ЭГ"\КУДРЯВОВ БОРИС

Актер Максим Виторган тепло поздравил отца с 80-летием. Напомним, 27 декабря народный артист РФ Эммануил Виторган отмечает юбилей – на счету артиста более 100 фильмов в различных жанрах и больше десятка реализованных героев в кино. Несмотря на немалый возраст, многодетный актер продолжает мечтать о еще одном наследнике, а круглую дату планирует отметить в феврале – именно в этот период близкие друзья Виторгана-старшего соберутся в Москве, чтобы лично произнести артисту слова любви.

Отложенное торжество не мешало близким Эммануила Гедеоновича тепло поздравить главу семейства в соцсетях. Так, Максим Виторган отметил, что его отец – всегда самый важный человек для него.

«Ты всегда самый большой и главный! С днем рождения, папа!» — емко высказался он.

Призналась в любви супругу и 57-летняя Ирина Млодик. Жена актера пообещала сделать жизнь мужа как можно более счастливой.

«Эммочка, наш дорогой! С юбилеем тебя!!! Спасибо тебе за все!!! Мы тебя очень любим! И все сделаем, чтобы ты жил долго и счастливо!!! Твоя семья – Ира, Этель, Клара», — резюмировала она.

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«Ты всегда самый большой»: Максим Виторган трогательно поздравил отца с юбилеем
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