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«Мне спокойно и хорошо»: Старшенбаум высказалась о личном после разлада с Петровым

По словам актрисы, она стала менее требовательно относится к мужчинам.

«Мне спокойно и хорошо»: Старшенбаум высказалась о личном после разлада с Петровым
Ирина Старшенбаум и Александр Петров (Фото: Globallookpress.com)

Еще в июле сайт Teleprogramma.pro писал о том, что актер из военной драмы «Т-34» Александр Петров увлекся новой девушкой — 24-летней Стасей Милославской. Молодые люди познакомились на съемочной площадке ленты «Стрельцов». По сюжету актеры должны были сыграть влюбленную пару, однако в итоге дружеские отношения переросли в более серьезное чувство. И это при том, что Александр на тот момент встречался с Ириной Старшенбаум. Примечательно, что сам актер не стал обсуждать разлад с экс-возлюбленной.

В недавнем интервью на фоне истории с Петровым Ирина заговорила о личном. Девушка заявила, что стала менее требовательно относится к мужчинам. По словам Старшенбаум, в настоящее время она старательно работает над своим эгоцентризмом. Актриса не скрывает: она сильная личность, именно поэтому ей так важно научится в первую очередь быть женщиной. Ирина заверила, что сейчас у нее прекрасный период в жизни, так как она близка к абсолютной гармонии.

«Мне спокойно и хорошо», — отметила актриса в интервью wday.ru.

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"Т-34"Александр Петровестественная красотаЗвездный стильИрина Старшенбаумкрасота вне возрастамода и стиль
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«Мне спокойно и хорошо»: Старшенбаум высказалась о личном после разлада с Петровым
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