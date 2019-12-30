«Мне спокойно и хорошо»: Старшенбаум высказалась о личном после разлада с Петровым

Еще в июле сайт Teleprogramma.pro писал о том, что актер из военной драмы «Т-34» Александр Петров увлекся новой девушкой — 24-летней Стасей Милославской. Молодые люди познакомились на съемочной площадке ленты «Стрельцов». По сюжету актеры должны были сыграть влюбленную пару, однако в итоге дружеские отношения переросли в более серьезное чувство. И это при том, что Александр на тот момент встречался с Ириной Старшенбаум. Примечательно, что сам актер не стал обсуждать разлад с экс-возлюбленной.

В недавнем интервью на фоне истории с Петровым Ирина заговорила о личном. Девушка заявила, что стала менее требовательно относится к мужчинам. По словам Старшенбаум, в настоящее время она старательно работает над своим эгоцентризмом. Актриса не скрывает: она сильная личность, именно поэтому ей так важно научится в первую очередь быть женщиной. Ирина заверила, что сейчас у нее прекрасный период в жизни, так как она близка к абсолютной гармонии.