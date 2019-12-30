Гузеева пожаловалась на тоску, в одиночестве накрывая праздничный стол

Лариса Гузеева последние недели много времени проводила на работе. Она снялась в новогодних выпусках шоу «Давай поженимся!», а также в праздничных передачах. Один вечер телеведущая провела в компании Дмитрия Нагиева на Красной площади. В свободное время артистка успела прогуляться по нарядной Москве вместе с крестной тетей. Она восхитилась тем, как преобразился город. Но накануне закончились рабочие дни и съемки, что навело на звезду тоску.

В соцсети Гузеева поделилась кадрами, на котором запечатлен ее праздничный стол покрытый алой скатертью. На нем стояли две тарелки и два бокала. Также она поместила на него маленькую елочку, фигурки Деда Мороза и Снегурочки.

«Я решила не ждать никакого Нового года. Ну с чего вдруг? Сегодня у меня тоже выходной, поэтому делаю такой красный завтрак. В общем, чтобы не было тоски, этой проклятой тоски. Да, когда дети разбегаются, разъезжаются, у них своя жизнь…», — поделилась телеведущая.

Лариса рассказала, почему у нее в квартире стоит такая скромная елка. «Смотрите, какая у меня елочка под названием несчастная. Это мне подарили девочки с работы много лет назад. Она 70-х годов. Елочки для бедных, тогда были такие. Представляете, кошмар. В общем я стараюсь», — пояснила артистка. После этого она взялась за готовку. Начать знаменитость решила со своего коронного блюда.

«Буду делать каре ягненка с перцем чили, черносливом и сладким бататом. Будет такой остро-сладкий вкус, как все любят. А все эти салаты оливье и бла бла бла, я этого ничего не делаю. Мы угощаемся у друзей», — поведала Гузеева. Позже она поместила мясо в духовку. она заверила, что все будет не только красиво, но и вкусно. Напомним, что телеведущая живет с мужем Игорем Бухаровым. Ее старший сын Георгий недавно женился, а 19-летняя дочь Ольга занимается учебой.