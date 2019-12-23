ЗВЕЗДЫ

«На обувку денег не хватило»: Сябитова «прошлась» по участнику «Давай поженимся!»

Главная сваха страны едва не поспорила с коллегой.

«На обувку денег не хватило»: Сябитова «прошлась» по участнику «Давай поженимся!»
Роза Сябитова. фото: globallookpress.com/

Шоу «Давай поженимся!» давно полюбилось многим зрителям. Время от времени появляются слухи о закрытии проекта, но не так давно сваха Роза Сябитова пояснила, что в ближайшее время этого произойти не должно. Более того, шоу активно транслируется в YouTube-канале и набирает много просмотров. А перед Новым годом были отсняты праздничные выпуски. Отрывком одного из них поделилась в соцсети Роза.

В кадре перед ведущими сидит молодой человек в костюме и бабочке. Он отвечает на их вопросы. Как оказалось, герой передачи приехал из Санкт-Петербурга.

«Скажите, а ради чего такой сложный характер терпеть? У вас денежка-то есть? Резиденты получают или не получают чего? Вы же приезжий, не москвич. Что нажили то, резидент?», — стала интересоваться сваха.

«Ну, вон бриллиант в ухе. Я надеюсь, он не фальшивый. На черный день», — ответила за героя Гузеева.

«А че?! Я вон смотрю, говоришь бриллиант в ушах, еще пиджак вроде дорогой, а на обувку денег не хватило! Сидит в кедах!» — пояснила свою позицию Сябитова.

Однако Василиса Володина, отметила, что так сейчас модно ходить. Согласилась с ней и Лариса. Под публикацией сваха отметила, что опубликовала ролик для поднятия настроения.

Поклонники стали активно обсуждать увиденное. Многим понравилось, как две ведущие едва не поспорили. «Роза молодец! Всегда в своем репертуаре», «Лариса похорошевшая, в натуральном цвете, Василиса особенно хороша, а Розе как здорово без рыжины в волосах…, простите я не эксперт, но шикарно выглядите», «Роза молодец с кедами», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в последнее время активно велись съемки новогодних концертов и передач. Так Гузеева снялась с Дмитрием Нагиевым на Красной площади. Что они там делали, можно будет увидеть в главную ночь в году.

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Тэги:

Звездный стильЛариса Гузеевапрограмма "Давай поженимся"Роза Сябитова
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«На обувку денег не хватило»: Сябитова «прошлась» по участнику «Давай поженимся!»
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