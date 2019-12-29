«Удаляю сразу»: Лариса Гузеева не читает сообщения от своих поклонников

У звезд российского шоу-бизнеса свои причуды, кто-то не любит давать автографы, кто-то обожает фотографироваться с фанатами, а вот у Ларисы Гузеевой есть своя изюминка, она не читает сообщения в директ своего официального инстаграма. По словам телеведущей, все сообщения, что приходят ей в личку, она сразу же удаляет даже не делая попыток поинтересоваться, что же ей там пишут. Гузеева попросила своих поклонников беречь нервы, силы и вместо траты времени на директ, задавать ей вопросы прямо в комментариях к ее записям, несмотря на то, что это весьма неудобно. Однако звезда уверяет, что многим своим фанатам она отвечает.

«Я не читаю. Совсем. Удаляю сразу. Ну зачем вам тратить свою энергию?» — удивляется телезвезда.

Когда одна из девушек в комментариях поинтересовалась, для чего тогда Лариса выставила свои сообщения на обозрение всем желающим, Гузеева ответила, что «не предполагала, что вокруг столько идиотов».