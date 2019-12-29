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«Удаляю сразу»: Лариса Гузеева не читает сообщения от своих поклонников

Телеведущая сообщила, что все личные сообщения в Instagram она удаляет не открывая.

«Удаляю сразу»: Лариса Гузеева не читает сообщения от своих поклонников
Лариса Гузеева. Фото: Рукавицын Олег Анатольевич / Архив "КП"

У звезд российского шоу-бизнеса свои причуды, кто-то не любит давать автографы, кто-то обожает фотографироваться с фанатами, а вот у Ларисы Гузеевой есть своя изюминка, она не читает сообщения в директ своего официального инстаграма. По словам телеведущей, все сообщения, что приходят ей в личку, она сразу же удаляет даже не делая попыток поинтересоваться, что же ей там пишут. Гузеева попросила своих поклонников беречь нервы, силы и вместо траты времени на директ, задавать ей вопросы прямо в комментариях к ее записям, несмотря на то, что это весьма неудобно. Однако звезда уверяет, что многим своим фанатам она отвечает.

«Я не читаю. Совсем. Удаляю сразу. Ну зачем вам тратить свою энергию?» — удивляется телезвезда.

Когда одна из девушек в комментариях поинтересовалась, для чего тогда Лариса выставила свои сообщения на обозрение всем желающим, Гузеева ответила, что «не предполагала, что вокруг столько идиотов».

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«Давай поженимся!»InstagramЛариса Гузеева
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«Удаляю сразу»: Лариса Гузеева не читает сообщения от своих поклонников
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