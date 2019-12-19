«Мой любимый, красавчик»: Гузеева в белой шубке провела «волшебный» вечер с Нагиевым

Лариса Гузеева несколько дней назад прогулялась по городу со своей крестной тетей. Телеведущая открыто восхищалась тем, как город преобразился к праздникам. Она заверила, что такой красоты не видела ни в одной стране мира. Артистка осталась довольна прогулкой. А накануне вечером она снова оказалась у новогодней ярмарки на Красной площади. На этот раз компанию ей составил уже Дмитрий Нагиев.

60-летняя Гузеева сменила старую шубу на роскошную белую, в тон которой подобрала объемную шапку. Ее волосы были аккуратно уложены, в ушах блестели серьги, а макияж с акцентом на губы завершил образ. Коллега артистки предстал в своем любимом стиле. Он облачился в теплый свитер, пальто и кепку-хулиганку горчичного цвета. Глаза актер спрятал за очками с голубыми стеклами. Пока Дмитрий кружился с камерой, чтобы показать нарядную елку, в кадр постоянно старалась попасть Лариса.

Потом она вела репортаж с места событий. «Снимаем Новый год. Смотрите, как классно тут, на ярмарке. Димка — мой любимый партнер. Ушел вдаль… Мой любимый, красавчик мой!» — душевно высказалась о коллеге телеведущая.

К слову, по некоторым данным, в прошлом у них был роман. Однако они остались хорошими друзьями. Похоже, что съемки прошли без особых трудностей. Увидеть Гузееву и Нагиева зрители смогут в канун нового 2020 года. Некоторые поклонники были рады увидеть их вместе. В соцсети одни оценили наряд Ларисы, а другие — харизму Дмитрия. «Обаятельные и привлекательные, и наши любимые», «Какой у вас прекрасный образ!», «Ой, Нагиев выглядит старше вас, Ларисочка», «Какие вы сказочные», «Шикарная снегурочка», «Какая Лара тут красивая, ммм», «Наши любимые», «Куда без него, без нашего незаменимого красавца», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что декабрь — самая трудная пора для звезд. Артисты едва успевают сниматься в передачах, концертах и записывать поздравления. Как только у них находится свободное время, они спешат домой, чтобы нарядить елку. Так уже сделали Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Ляйсан Утяшева, Павел Прилучный и другие знаменитости.