Анна Бузова веселится в Сочи, пока ее сестра устраивает личную жизнь в Куршевеле

Сестры не так давно помирились, но проводят свободное время отдельно друг от друга.

Ольга Бузова долго пыталась обрести счастье после развода с Дмитрием Тарасовым. Недавно она стала плотно общаться и снимать милые видео с блогером Давидом Манукяном, также известным как Дава. Поклонники стали подозревать, что между ними роман. первое время телеведущая отмалчивалась, а в последнем выпуске шоу «План Б» призналась, что встречается с ним. Сразу после этого певица отправилась на свой любимый курорт в Куршевель.

Первым делом Ольга отметилась на лыжах в комбинезоне неонового цвета. Также она искупалась с возлюбленным в бассейне и сходила с ним в ресторан. Тем временем многие вспомнили, что именно во Франции год назад телеведущая поссорилась со своей сестрой Анной. Все это время они не видели и не общались, но ноябре девушка посетила концерт Бузовой, а потом они пересеклись на вечеринке у своего папы.

Многие были уверены, что сестры помирились, но в Куршевель Ольга родственницу не позвала. Правда девушка не растерялась и отправилась на горнолыжный курорт, но только в Сочи. Анна поделилась снимком, который во многом повторяет пейзажи французского элитного местечка. Только она предстала в джинсах и короткой дубленке.

«Ехали за свежим воздухом, горами, атмосферой и снегом. Всё есть, кроме снега. Его тут пока не очень много. Так что кто планирует только кататься, с этим могут возникнуть проблемы. Планы на день — гулять, кайфовать и ни о чём не думать», — рассказала Бузова-младшая.

«Анечка, помиритесь с Олей и вместо Розы Хутор в Куршевеле бы отдохнули», — отреагировала одна из подписчиц. «Анечка ещё не заработала, чтобы с Олей помирится», «Да и у Оли есть уже фотограф», — стали шутить другие пользователи. Сама девушка ситуацию предпочла не комментировать.