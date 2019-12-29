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«Мы живем вместе»: Бузова официально подтвердила роман с блогером

Личная жизнь певицы вызывает интерес у многих россиян, ведь она по праву считается одной из самых завидных холостячек. Накануне звезда призналась, что, наконец, обрела свое счастье.

«Мы живем вместе»: Бузова официально подтвердила роман с блогером
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Артистка Ольга Бузова открыто заявила, что у нее роман с блогером Давидом Манукяном. Об этом она рассказала своему близкому другу Тимуру Батрутдинову в финале шоу «План Б».

По словам светской львицы, она очень счастлива. Настолько, что говоря об этом, не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

«Я никому об этом не говорила, ведь счастье любит тишину. Не знаю, получится ли это сохранить, потому что моя жизнь все время на виду», — отметила знаменитость.

Оказалось, между молодыми людьми буквально сразу вспыхнули чувства, буквально с первого взгляда. Они познакомились на съемках клипа на песню «Лайкер», где сыграли влюбленных.

«Чувство пришло, и ты уже ничего не можешь сделать. Мы живем вместе. Я пропустила буквы и перешла сразу к „Плану Д“ — его зовут Давид Манукян», — призналась счастливая Бузова.

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«Мы живем вместе»: Бузова официально подтвердила роман с блогером
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