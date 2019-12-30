Бузова согласилась помочь дельфинам, «задыхающимся от фаллоимитаторов»

Ольгу Бузову разыграли с помощью дельфинов. Певице позвонили и сделали каверзное предложение, на которое она согласилась, не подумав.

Шутку придумали на YouTube-шоу Comment out. Программа провела специальный выпуск в Киеве, в котором участвовали украинские исполнители Надя Дорофеева и Дима Монатик. Среди различных веселых наказаний, которые выполняли игроки, им выпало обмануть по телефону Ольгу Бузову. Нужно было позвонить ей и попросить поддержать в Instagram выдуманную экологическую акцию.

«Не выбрасываете старые дилдо и секс-игрушки вместе с органическим мусором. Они попадают в океан и душат дельфинов», — на такой призыв нужно было уговорить певицу.

Предстояло убедить звезду, что попавшие в море фаллоимитаторы затыкают дельфинам то самое отверстие, которым они дышат, и прислать ей картинку с изображением пострадавшего животного для, собственно, публикации в социальной сети. После нескольких попыток дозвониться Монатик выполнил задание и уговорил Ольгу помощь в «акции».

«Ты мне пришли, пожалуйста, я все посмотрю и, конечно, поддержу. Я тоже за экологию, и за дельфинов, и за мир во всем мире, и за любовь», — ответила Бузова.

Ее согласие вызвало бурю восторга в студии.

«Оля, спасибо! Ты прекрасна! Ты такой добрый человек!» — кричал Монатик, которому ответ певицы принес много игровых очков.

Правда, участники шоу предположили, что Бузова так и не поняла, о каких именно предметах идет речь. Стоит ли уточнять, что призыв спасти дельфинов на ее страничке так и не появился.