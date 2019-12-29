«Счастье вновь быть здесь»: Бузова вернулась туда, где год назад поссорилась с сестрой

Еще сегодня утром исполнительница оповестила своих поклонников о том, что покидает страну. Она не стала говорить, куда отправляется, отметив лишь то, что очень устала и хочет, наконец, отдохнуть.

Оказалось, что певица Ольга Бузова выбрала для отпуска горнолыжный курорт во французских Альпах Куршавель. Приехав в отель, звезда тут же опубликовала снимок на своей странице в социальной сети Instagram, чтобы оповестить фолловеров о своем прилете.

«Я же говорила, что обязательно вернусь в это сказочное место, и не раз. Счастье вновь быть здесь», — призналась артистка.

Конечно, светская львица отправилась отдыхать в компании своего возлюбленного — блогера Давида Манукяна. Молодой человек активно делится различными видео в своем микроблоге, где он запечатлен с исполнительницей.

Напомним, что Куршавель для Бузовой является знаковым местом. Ведь именно тут год назад она поругалась со своей младшей сестрой Аней. Тогда девушки прилетели на горнолыжный курорт, чтобы отметить день рождения Ольги. Весь отпуск они делились совместными видео, в которых называли друг друга любимками.

Но, вернувшись в Москву, родственницы перестали общаться. Судя по всему, яблоком раздора стал тот факт, что Бузова-старшая не захотела оплачивать перелет сестре, и Ане пришлось лететь эконом-классом. В то время как Ольга добралась в комфортном бизнесе.