НОВОСТИ

«Счастье вновь быть здесь»: Бузова вернулась туда, где год назад поссорилась с сестрой

Еще сегодня утром исполнительница оповестила своих поклонников о том, что покидает страну. Она не стала говорить, куда отправляется, отметив лишь то, что очень устала и хочет, наконец, отдохнуть.

«Счастье вновь быть здесь»: Бузова вернулась туда, где год назад поссорилась с сестрой
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Оказалось, что певица Ольга Бузова выбрала для отпуска горнолыжный курорт во французских Альпах Куршавель. Приехав в отель, звезда тут же опубликовала снимок на своей странице в социальной сети Instagram, чтобы оповестить фолловеров о своем прилете.

«Я же говорила, что обязательно вернусь в это сказочное место, и не раз. Счастье вновь быть здесь», — призналась артистка.

Конечно, светская львица отправилась отдыхать в компании своего возлюбленного — блогера Давида Манукяна. Молодой человек активно делится различными видео в своем микроблоге, где он запечатлен с исполнительницей.

Напомним, что Куршавель для Бузовой является знаковым местом. Ведь именно тут год назад она поругалась со своей младшей сестрой Аней. Тогда девушки прилетели на горнолыжный курорт, чтобы отметить день рождения Ольги. Весь отпуск они делились совместными видео, в которых называли друг друга любимками.

Но, вернувшись в Москву, родственницы перестали общаться. Судя по всему, яблоком раздора стал тот факт, что Бузова-старшая не захотела оплачивать перелет сестре, и Ане пришлось лететь эконом-классом. В то время как Ольга добралась в комфортном бизнесе.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна БузоваБузова и ДаваОльга БузоваОльга Бузова последние новостиОльга Бузова фото
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Счастье вновь быть здесь»: Бузова вернулась туда, где год назад поссорилась с сестрой
Интересно?
Поделись с друзьями: