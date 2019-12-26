НОВОСТИ

Пелагея сделала официальное заявление о разводе с мужем

Хоккеиста Ивана Телегина не так давно заметили в обществе другой женщины.

Пелагея сделала официальное заявление о разводе с мужем
Пелагея разводится с мужем/http://globallookpress.com/

Певица Пелагея заявила в Instagram о разводе с мужем хоккеистом Иваном Телегиным.

«Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки… О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и …жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра», — завила Пелагея.

Ранее в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma. pro она не стала опровергать появившуюся информация о разладе с хоккеистом, с которым она была вместе на протяжении последних трех лет.

«Будет официальное заявление на моей странице», — сказала она. «А что там будет написано?» «Ну во, когда прочитаете, тогда и увидите», — заявила исполнительница.

Отметим, что свадьба Пелагеи и известного хоккеиста московского ЦСКА Ивана Телегина состоялась в 2016 году. Вскоре звезда покинула проект «Голос», где намеревалась быть наставницей. В январе 2017 года певица родила дочь от Ивана Телегина.

Не так давно стало известно, что со страницы хоккеиста и певицы пропали их совместные снимки. Более того, на одном из светских мероприятий Ивана Телегина сфотографировали в обществе загадочной незнакомки. Кстати, девушка на снимке очень похожа на Пелагею.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Иван ТелегинПелагеяПелагея последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пелагея сделала официальное заявление о разводе с мужем
Интересно?
Поделись с друзьями: