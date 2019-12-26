Пелагея сделала официальное заявление о разводе с мужем

Хоккеиста Ивана Телегина не так давно заметили в обществе другой женщины.

Певица Пелагея заявила в Instagram о разводе с мужем хоккеистом Иваном Телегиным.

«Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки… О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и …жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра», — завила Пелагея.

Ранее в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma. pro она не стала опровергать появившуюся информация о разладе с хоккеистом, с которым она была вместе на протяжении последних трех лет.

«Будет официальное заявление на моей странице», — сказала она. «А что там будет написано?» «Ну во, когда прочитаете, тогда и увидите», — заявила исполнительница.

Отметим, что свадьба Пелагеи и известного хоккеиста московского ЦСКА Ивана Телегина состоялась в 2016 году. Вскоре звезда покинула проект «Голос», где намеревалась быть наставницей. В январе 2017 года певица родила дочь от Ивана Телегина.

Не так давно стало известно, что со страницы хоккеиста и певицы пропали их совместные снимки. Более того, на одном из светских мероприятий Ивана Телегина сфотографировали в обществе загадочной незнакомки. Кстати, девушка на снимке очень похожа на Пелагею.