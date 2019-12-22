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Вечер для двоих: Пелагея побывала на свидании с мужем-хоккеистом

Певица уделила внимание Ивану Телегину, доверив двухлетняя дочь заботам опытных нянь.

Вечер для двоих: Пелагея побывала на свидании с мужем-хоккеистом
Пелагея (Фото: Globallookpress.com)

33-летняя Пелагея провела уикенд с мужем-хоккеистом. Вместе с Иваном Телегиным исполнительница народных песен побывала на романтическом свидании в одном из столичных ресторанов. Ранее в прессе писали о том, что супруги испытают кризис отношений. Появление подобных слухов спровоцировал возлюбленный артистки, удалив в Instagram все совместные кадры с Пелагеей. Сама певица никак не реагировала на кривотолки, касающиеся ее личной жизни, избегая вопрос о супружестве. Вместе с мужем-хоккеистом артистка воспитывает дочку Таисию, в январе малышке исполнится три годика.

Певица Пелагея с мужем Иваном Телегиным
Пелагея с мужем Иваном Телегиным (Фото: Instagram.com/itelegin07)

На личной страничке в Instagram Телегин поделился свежим селфи с женой. После того, как спортсмен удалил все совместные фото с Пелагеей, этот кадр стал первым их тех, на котором хоккеист позировал с возлюбленной. Сама исполнительница подметила, что маленькая Таисия как две капли воды похожа на отца, особенно непоседливым характером. При этом дочка Ивана Телегина мечтает стать певицей, как и ее звездная мама. Кроха не сомневается, что сумеет завоевать любовь и признание поклонников, став известной артисткой.

В одном из интервью Пелагея подметила, что старалась не обращать внимание на слухи о том, что она якобы увела Телегина из семьи. По словам певицы, все ее друзья прекрасно знают, что она не смогла бы разрушить чей-то союз ради собственного счастья.

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Тэги:

естественная красотаЗвездный стильИван Телегинкрасота вне возрастамода и стильПелагея
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Вечер для двоих: Пелагея побывала на свидании с мужем-хоккеистом
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