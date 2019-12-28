Без ребенка и мужа: молодая супруга Венсана Касселя отдыхает на бразильском побережье

Знаменитый французский актер Венсан Кассель в 2013 году расстался с одной из самых красивых актрис — Моникой Белуччи. Звезда кино считал, что старость встретит в одиночестве, но около трех лет назад он встретил молодую итальянскую модель Тину Кунаки и влюбился.

Примечательно, что во время знакомства девушка не знала, что перед ней известный актер. Их отношения стали стремительно развиваться. В 2018 году влюбленные поженились, а в апреле этого года Кунаки родила дочку Амазони. Для нее ребенок стал первым, а для Касселя третьим. У него есть еще две дочки от Белуччи.

Свою наследницу пара оберегает от лишнего внимания. Избранница актера живет в Бразилии, поэтому католическое Рождество она встретила там. Девушка успела прийти в форму после родов, поэтому загорает и устраивает фотосессии на пляже пляже Арпоадор в Рио-де-Жанейро. На снимках 22-летняя модель позирует без мужа и ребенка, зато в бикини.

Поклонники восхитились фигурой Тины. Они одарили ее комплиментами. «Красотка», «Просто богиня!», «Какая фигура», «Самая красивая мамочка в мире», «Разве можно так невероятно выглядеть», «Бомба, а не фигура», «Идеальная», «Горячая штучка», — прокомментировали пост подписчики. Похоже, что Венсан приглядывает за дочкой, пока супруга нежится на солнце.

Напомним, что французский актер купил жилье в Бразилии, поэтому именно там он проводит время с супругой. Снимки с дочкой влюбленные не публикуют, но несколько раз в этом году пару снимали папарацци. В августе Кассель и Кунаки впервые привезли наследницу на кинофестиваль в Венецию. Девушка носила ребенка в специальном рюкзаке и прикрывала лицо малышки руками.