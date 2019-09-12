«Моя любовь»: Кассель нежно поздравил дочь Белуччи с днем рождения

52-летний актер Венсан Кассель несколько месяцев назад в третий раз стал отцом. Наследницу ему родила супруга, модель Тина Кунаки. Несмотря на новую семью, звезда картины «Багровые реки» не забыл дочерей от актрисы Моники Беллуччи – Деву и Леони.

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К старшей Кассель накануне публично обратился в своем блоге. Повод для этого более чем весомый – Деве исполнилось 15 лет. Для иллюстрации публикации Венсан выбрал забавный снимок, на котором девочка-подросток с удивлением читает книгу.

Поздравление актер написал небольшое, но при этом по-настоящему трогательное.

«Моя любовь, моя сладость, мой литовец, мой римлянин, моя парижанка, моя дочь. С днем рождения, любовь моя. Я люблю тебя больше всего на свете», — высказался в блоге Кассель.

Нужно сказать, что 15-летняя Дева с годами все больше становится похожа на маму Монику Беллуччи, которая славится на весь мир своей красотой. Девочка уже строит карьеру модели. Несколько месяцев назад Дева Кассель снялась в рекламе Dolce&Gabbana.