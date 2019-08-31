Венсан Кассель и его жена впервые привезли дочку на кинофестиваль

Супруги приехали в Венецию днем, а уже вечером блистали на красной дорожке.

Венсан Кассель этим летом отпраздновал годовщину со дня свадьбы со своей молодой избранницей Тиной Кунаки. После развода с Моникой Беллуччи актер не надеялся обрести новую любовь, но судьба все решила за него. 22-летняя бразильская модель сделала его счастливым и подарила супругу дочку Амазони. Лицо крохи они тщательно прячут, но папарацци следят за парой, пытаясь сделать фото с нужного ракурса.

больше по теме Кассель и Кунаки отметили первую годовщину свадьбы В апреле у супругов родилась дочь, которую назвали Амазони.

В конце августа Кассель и кунаки приехали в Венецию и взяли с собой четырехмесячную дочку. Днем фотографы подловили пару, когда они причалили на лодке к берегу. Актер помогал возлюбленной не потерять равновесие.

Модель была облачена в черные джинсы и футболку в тон. Спереди в специальном рюкзачке она несла подросшую наследницу. Когда девушка заметила папарацци, то стала прикрывать лиц крохи руками.

Уже вечером Кассель появился на красной дорожке 76-го Венецианского кинофестиваля. Он был облачен в синий костюм и белую футболку с темным галстуком. Тина выглядела неотразимо в мини-платье из перьев, украшенное сверкающими кристаллами. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Влюбленные держались за руки и с удовольствием позировали фотографам. Они посетили премьеру нового фильма Романа Полански «Офицер и шпион».

К слову, модным критикам понравились яркие образы супругов. А зрители фестиваля даже назвали появление звездной пары главным светским событием вечера. И это при том, что они не взяли с собой на красную дорожку дочку.

А вам нравится эта пара?