ЗВЕЗДЫ

Кудрявцева объяснила, почему еще не познакомила дочку с детьми Лазарева

Телеведущая вместе с другом стала героиней передачи Андрея Малахова.

Кудрявцева объяснила, почему еще не познакомила дочку с детьми Лазарева
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. фото: globallookpress.com/

Сергей Лазарев не так давно стал отцом двоих детей. Он воспитывает не только сына Никиту, но и годовалую дочку Анну. Первое время певец скрывал своих наследников. Теперь он устраивает для них фотосессии и снимает малышей на камеру. Примечательно, что его подруга Лера Кудрявцева в прошлом году  снова стала мамой. У нее родилась дочка Мария.  В студии передачи «Привет, Андрей!» они обсудили не только совместную работу, но и наследников.

Андрей Малахов поздравил Лазарева с рождением дочери. «Вы уже познакомили детей?», — спросил ведущий. «Нет еще», — призналась Кудрявцева. «Они еще маленькие. Им пока по годику, пока маленькие», — пояснила она. Но при этом телеведущая подтвердила, что приданое у них наготове. В студии вспомнили, что сын артиста был на вечеринке у дочери Киркорова Аллы Виктории. «Был только Никита. Анечка все-такие маленькая, ей чуть больше года. Пока рановато для таких больших, ярких, шумных мероприятий. А Никитка был в полном восторге. Он не в первый раз был», — пояснил Сергей.

В студии присутствовал Филипп Киркоров. Он заверил, что сын певца стал звездой вечеринки, так как задорно танцевал брейк данс. Также гости передачи посмотрели ролики с подросшей дочкой Кудрявцевой. Кроха всех умилила своей улыбкой. Присутствующие в студии поздравили всех детей с Наступающим Новым годом.

Дочь Кудрявцевой занимается развивающими играми. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

Напомним, что сейчас Лера находится в больнице. Ей пришлось сделать операцию по удалению имплантов из груди. Она проходит реабилитацию. Поклонники надеются, что до наступления праздников телеведущая вернется домой к мужу и дочке. Накануне ее уже навести Лазарев. Она заверил, что ему никогда не нравилась силиконовая грудь блондинки.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные детиЛера КудрявцеваСергей Лазарев
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кудрявцева объяснила, почему еще не познакомила дочку с детьми Лазарева
Интересно?
Поделись с друзьями: