Кудрявцева объяснила, почему еще не познакомила дочку с детьми Лазарева

Сергей Лазарев не так давно стал отцом двоих детей. Он воспитывает не только сына Никиту, но и годовалую дочку Анну. Первое время певец скрывал своих наследников. Теперь он устраивает для них фотосессии и снимает малышей на камеру. Примечательно, что его подруга Лера Кудрявцева в прошлом году снова стала мамой. У нее родилась дочка Мария. В студии передачи «Привет, Андрей!» они обсудили не только совместную работу, но и наследников.

Андрей Малахов поздравил Лазарева с рождением дочери. «Вы уже познакомили детей?», — спросил ведущий. «Нет еще», — призналась Кудрявцева. «Они еще маленькие. Им пока по годику, пока маленькие», — пояснила она. Но при этом телеведущая подтвердила, что приданое у них наготове. В студии вспомнили, что сын артиста был на вечеринке у дочери Киркорова Аллы Виктории. «Был только Никита. Анечка все-такие маленькая, ей чуть больше года. Пока рановато для таких больших, ярких, шумных мероприятий. А Никитка был в полном восторге. Он не в первый раз был», — пояснил Сергей.

В студии присутствовал Филипп Киркоров. Он заверил, что сын певца стал звездой вечеринки, так как задорно танцевал брейк данс. Также гости передачи посмотрели ролики с подросшей дочкой Кудрявцевой. Кроха всех умилила своей улыбкой. Присутствующие в студии поздравили всех детей с Наступающим Новым годом.

Напомним, что сейчас Лера находится в больнице. Ей пришлось сделать операцию по удалению имплантов из груди. Она проходит реабилитацию. Поклонники надеются, что до наступления праздников телеведущая вернется домой к мужу и дочке. Накануне ее уже навести Лазарев. Она заверил, что ему никогда не нравилась силиконовая грудь блондинки.