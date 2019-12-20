ЗВЕЗДЫ

48-летняя Кудрявцева привела годовалую дочь на ее первую новогоднюю елку

Малышей на празднике развлекали аниматоры и иллюзионисты.

48-летняя Кудрявцева привела годовалую дочь на ее первую новогоднюю елку
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Лера Кудрявцева привела годовалую дочку Марию на ее первую новогоднюю елку. Своими впечатлениями от увиденного знаменитость поделилась с подписчиками в Stories. Малышей на празднике развлекали аниматоры в костюмах лесных сказочных зверей и иллюзионисты. Сама телеведущая осталась в восторге от больших мыльных пузырей, заверив, что получила большое удовольствие от мероприятия.

Пока Машенька увлеченно играла в манеже с шарами, ее звездная мама снимала все происходящее на камеру смартфона, публикуя в микроблоге отчётные кадры. Кроме того, дочка Кудрявцевой под присмотром родительницы несколько раз съехала с мини-горки, позировала в большой бутафорской ракушке и водила хороводы с другими детьми.

«Спасибо за эту волшебную ёлку! Мы в первый раз… Уставшие, но счастливые», — добавила Лера.

Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой - Маша
С особым интересом Машенька играла в манеже (Фото: Instagram.com/leratv)
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой - Маша
И позировала в большой ракушке (Фото: Instagram.com/leratv)

На мероприятии дочка телеведущей играла с другими малышами, ничуть при этом не стесняясь. К слову, не смутила девочку и малознакомая обстановка. Ведь Маша пока еще не ходит в садик и по этой причине редко проводит время со сверстниками.

Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой - Маша
Малышка водила хороводы с другими детьми (Фото: Instagram.com/leratv)

На новогоднюю ёлку Лера Кудрявцева пришла без мужа-хоккеиста Игоря Макарова. Возлюбленный телеведущей не смог сопровождать супругу и дочь на детском мероприятии из-за тренировок. Отсутствие избранника не помешало знаменитости весело провести время в компании других детей и их родителей, которые также присутствовали на утреннике.

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48-летняя Кудрявцева привела годовалую дочь на ее первую новогоднюю елку
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