48-летняя Кудрявцева привела годовалую дочь на ее первую новогоднюю елку

48-летняя Лера Кудрявцева привела годовалую дочку Марию на ее первую новогоднюю елку. Своими впечатлениями от увиденного знаменитость поделилась с подписчиками в Stories. Малышей на празднике развлекали аниматоры в костюмах лесных сказочных зверей и иллюзионисты. Сама телеведущая осталась в восторге от больших мыльных пузырей, заверив, что получила большое удовольствие от мероприятия.

Пока Машенька увлеченно играла в манеже с шарами, ее звездная мама снимала все происходящее на камеру смартфона, публикуя в микроблоге отчётные кадры. Кроме того, дочка Кудрявцевой под присмотром родительницы несколько раз съехала с мини-горки, позировала в большой бутафорской ракушке и водила хороводы с другими детьми.

«Спасибо за эту волшебную ёлку! Мы в первый раз… Уставшие, но счастливые», — добавила Лера.

На мероприятии дочка телеведущей играла с другими малышами, ничуть при этом не стесняясь. К слову, не смутила девочку и малознакомая обстановка. Ведь Маша пока еще не ходит в садик и по этой причине редко проводит время со сверстниками.

На новогоднюю ёлку Лера Кудрявцева пришла без мужа-хоккеиста Игоря Макарова. Возлюбленный телеведущей не смог сопровождать супругу и дочь на детском мероприятии из-за тренировок. Отсутствие избранника не помешало знаменитости весело провести время в компании других детей и их родителей, которые также присутствовали на утреннике.