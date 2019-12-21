ЗВЕЗДЫ

Семейная фотосессия: Лазарев поделился трогательными кадрами с сыном и дочкой

Артист со своими детьми украсил обложку журнала накануне Нового года.

Семейная фотосессия: Лазарев поделился трогательными кадрами с сыном и дочкой
Сергея Лазарев. фото: globallookpress.com/

Сергей Лазарев удивил всех несколько лет назад, когда стало известно, что у него подрастает сын Никита. Целых три года он скрывал от общественности ребенка. По этой причине никто не удивился, когда в этом году появились слухи, что у артиста есть еще и дочка. Сначала певец посмеялся над слухами, но в сентябре в эфире передачи Леры Кудрявцевой сделал признание, что у него родилась дочка Анна, которой уже год.

О матери своих детей Лазарев предпочитает не говорить. В новом интервью он высказался о личном, заявив, что и сейчас не видит проблемы в том, что рос в неполной семье. «Что касается моих детей… Никита пока не задает вопросов. Я ему объясняю, что бывают разные семьи. К примеру, моя племянница растет без папы, потому что брата не стало несколько лет назад. Анютка еще мала. Дети окружены любовью, они не брошены», — пояснил свою позицию артист.

Также Сергей снялся в фотосессии со своими наследниками. Его дочка впервые украсила обложку глянца. В соцсети певец поделился кадрами, на которых показал трогательные моменты с детьми. Казалось, что они не позируют, а наслаждаются жизнью. Никита, который уже привык к съемкам, профессионально позировал с отцом. Они были облачены в уютные костюмы. Кроха Анюта сменила несколько нарядов. В какой-то момент и она стала позировать.

«Анютку, мы конечно «ловили» всей командой! Но и она умница! Мы постарались сделать фотосессию — частью новогодней игры, чтобы деткам было и интересно и они совсем не устали», — признался Лазарев.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Детки так между собой похожи, няшки», «Какие классные», «Какие же вы все хорошенькие! Море позитива!», «Ну, такие хорошие вы! Анюта — сладенькая булочка», «Какая прелесть. Кажется Никитке нравится фотаться», — прокомментировали пост подписчики.

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Звездные детиСергей Лазарев
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Семейная фотосессия: Лазарев поделился трогательными кадрами с сыном и дочкой
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