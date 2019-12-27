Макаров вслед за Лазаревым подарил 48-летней Кудрявцевой цветы

Ведущая программы «Секрет на миллион» перенесла операцию в одной из столичных клиник.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, экс-возлюбленный телеведущей Сергей Лазарев одним из первых побывал в больничной палате Леры Кудрявцевой. Ранее знаменитость рассказала о том, что она перенесла срочную операцию. Пока супруга хоккеиста Игоря Макарова находится под постоянным наблюдением врачей.

Примечательно, что после расставания Лера сохранила дружеские отношения с Сергеем. Артист отложил все важные дела, новогодние съёмки и корпоративы ради того, чтобы повидаться с прооперированной Кудрявцевой. Знаменитость жаловалась на слабость и усталость. Однако это не мешает телеведущей принимать гостей. В больничную палату Леры наведывалась и Тина Канделаки. А Лазарев решил порадовать экс-возлюбленную букетом цветов.

Близкие друзья Леры передавали телеведущей гостинцы: фрукты, деликатесы и даже красную икру. Супруг знаменитости вслед за Сергеем Лазаревым подарил Кудрявцевой букет цветов. Светская львица поблагодарила избранника за проявленную заботу и внимание.

Пока не известно, сколько времени Лера проведет в больнице. Сама Кудрявцева активно делиться с поклонниками фотоотчётами в Stories. Знаменитость скучает по своей годовалой дочке Маше. В одном из интервью Кудрявцева говорила о том, что ей тяжело дается разлука с наследницей. Телеведущая предпочитает не отлучаться из дома на долгое время даже ради командировок.