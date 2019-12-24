Меган Маркл и принц Гарри представили рождественскую открытку с подросшим сыном

Начало совместной жизни Меган Маркл и принца Гарри многим напоминало сказку. Актриса из США, которая уже пережила один развод, смогла очаровать британского принца. Влюбленные поженились в мае 2018 года. За церемонией бракосочетания наблюдал чуть ли не весь мир. А спустя год, тоже в мае, в их семье произошло пополнение. Избранница внука королевы Елизаветы II родила первенца — принца Арчи.

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За последние месяцы Меган Маркл успела вернуться к светской жизни. Вместе с мужем она успела побывать в Пакистане. Эта поездка также стала первой официальной для ее сына. А в декабре супруги отправились отдыхать в США. При этом они успели заехать в Канаду, где долгое время жила экс-актриса. Там влюбленные отпраздновали годовщину со дня помолвки, а также День Благодарения. А на днях стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские планируют встретить и Рождество в Канаде. Эту информацию подтвердил официальный представитель супругов. Кроме того, к ним прилетит мать экс-актрисы Дория Раглан.

Тем временем Маркл и принц Гарри представили рождественскую открытку. В кадре они сидят на полу у нарядной елки, а их маленький сын подполз к камере и задумчиво смотрит в объектив. На заднем фоне видно, что малыш насмешил своих родителей. Они широко улыбаются. Снимок обнародовали представители Фонда Содружества Королевы. «Просто делимся самой сладкой рождественской открыткой от нашего президента и вице-президента, герцога и герцогини Сассекских. Очень счастливого Рождества всем», — написали на странице фонда в Twitter.

Британцы умилились такой открыткой. Они не подозревали, что принц Арчи станет его главным героем. «С Рождеством и Новым годом от нашей семьи к вашей. В этом году мы решили отправить нашу праздничную открытку в электронном виде», — гласит надпись на открытке. Бумажные снимки получили герцог и герцогиня, а электронные экземпляры были разосланы друзьям и сотрудникам фондов и организаций, которые опекают супруги, сообщает Daily Mail. Напомним, что на днях Кейт Миддлтон и принца Уильяма засняли папарацци, когда они везли детей в машине. Поклонники поразились тому, как вырос их младший сын Луи.