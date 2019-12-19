Меган Маркл схитрила, пригласив на свою свадьбу Джорджа Клуни и Опру Уинфри

Когда звезда сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл приняла предложение принца Гарри о замужестве, она пригласила на свою свадьбу несколько голливудских знаменитостей, хотя была с ними едва знакома. Королевский биограф Эндрю Мортон выразил мнение, что таким образом жена принца Гарри сделала ловкий ход с прицелом на будущее, который впоследствии сыграл ей на руку.

«Герцогиня Сассекская была достаточно умна, чтобы подружиться с высокопоставленными знаменитостями, потому что потом они стали ее откровенными сторонниками и ярыми защитниками», – приводит слова эксперта издание Daily Mail.

В числе приглашенных на королевскую свадьбу были голливудский актер Джордж Клуни с супругой Амаль и знаменитая телеведущая Опра Уинфри. Причем Меган Маркл была не слишком хорошо знакома с ними, но после свадьбы они стали ее друзьями и с тех пор не раз публично защищали от критики.

В феврале этого года Джордж Клуни выступил перед журналистами в защиту Меган, заявив, что пресса преследует и травит ее. Тогда герцогиня Сассекская действительно подверглась острой критике британцев, которые посчитали нецелесообразной дорогостоящую перестройку дома на деньги налогоплательщиков. Меган подружилась и с Амаль Клуни. Две супружеские пары, живущие в получасе езды друг от друга, часто встречаются за обедом или ужином и вместе играют с детьми.

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Знаменитая телеведущая, 65-летняя Опра Уинфри также несколько раз публично высказывалась в поддержку Меган Маркл, считая, что ей несправедливо достается от журналистов. В то время негодование британской общественности вызвали откровения жены принца Гарри о том, что такое пристальное внимание СМИ вредит ее моральному состоянию во время беременности.

В защиту 38-летней представительницы королевской семьи также выступал Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера. Актер сказал, что искренне сочувствует Меган, так как понимает, что такое жить под постоянным прессингом.

Также сочувствие герцогине высказывала Сара Фергюсон, жена оскандалившегося принца Эндрю, которая сильно пострадала из-за травли ее супруга.

Недавно в эфир телеканала ВВС вышел фильм о герцогах Кембриджских. Поклонники британской монархии пришли в восторг от позитивной пары Кейт и Уильям, их искренности и достоинства. Рождественскую передачу сравнили с передачей об африканском путешествии Меган и Гарри, не в пользу последнего. Герцогов Сассекских снова раскритиковали за жалобы на свою тяжелую долю.