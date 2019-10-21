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Путешествие по Пакистану: Миддлтон и принц Уильям поделились личным видео

Герцогиня и герцог Кембриджские на днях вернулись из самого сложного тура, в котором они провели пять дней.

Путешествие по Пакистану: Миддлтон и принц Уильям поделились личным видео
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. фото: globallookpress.com

Кейт Миддлтон и принц Уильям уже почти девять лет состоят в браке. За это время у них появилось трое наследников, а избранница принца завоевала любовь британского народа. Герцогиня Кембриджская для многих является примером идеальной женщины и иконой стиля. Своих лучшие качества она продемонстрировала недавно во время официальной поездки с мужем в Пакистан. К этому визиту пара готовилась особенно тщательно: изучала местную культуру, подбирала правильные наряды, чтобы не оскорбить чувства мусульман и не только.

Переведя дух после сложной недели супруги поделилась впечатлениями о поездке. На их странице в соцсети появилось видео, в котором запечатлены самые яркие и уникальные моменты из их путешествия. На кадрах можно увидеть: встречу Кэтрин и принца Уильяма с премьер-министром Пакистана, как они ехали на тук-туке на светский ужин в Исламабаде, посетили мечеть в Лахоре, где Миддлтон прошлась босиком по ковровой дорожке и то, как супруги провели день с жителями Гималаев.

Самыми трогательными оказались моменты, когда герцог и герцогиня общались с детьми в больнице, а также с учениками местной школы.

«Спасибо тебе, Пакистан», — говорится в подписи к публикации.

Также в аккаунте Кенсингтонского дворца Миддлтон посвятила пост благотворительной организации по поддержке детей-сирот SOS Children’s Village в Лахоре. Она отметила важность семейных принципов.

«Здесь люди собираются вместе, чтобы воспитывать, любить и защищать детей, которые находятся на попечении. Воспитанники этой организации — дети, пережившие непростые ситуации. Здесь они живут в заботливой среде, в которой так отчаянно нуждаются», — пояснила она.

Напомним, что чуть ранее из поездки по Африке вернулись принц Гарри и Меган Маркл. Это поездка стала первой для их сына Арчи. На днях на британском телевидении был показан документальный фильм посвященный этой поездке. В него также вошло откровенное интервью герцога и герцогини Сассекских, в котором они раскрыли многое о жизни королевской семьи.

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Путешествие по Пакистану: Миддлтон и принц Уильям поделились личным видео
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