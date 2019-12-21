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Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество

В последнее время герцог и герцогиня Сассекские постоянно оказываются в центре обсуждения. Буквально каждый поступок семейной пары поддается критике со стороны.

Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Судя по всему, самих Меган Маркл и принца Гарри это ничуть не напрягает, потому что они продолжают совершать странные поступки, нехарактерные для представителей королевской семьи. Так, например, стало известно, что Рождество влюбленные не будут праздновать в родной Англии.

Герцог и Герцогиня Сассекские планируют встретить самую волшебную ночь в году в Канаде. Эту информацию подтвердил официальный представитель супругов. Кроме того, к ним прилетит мать экс-актрисы Дория Раглан.

Эту информацию подтвердил официальный представитель супругов. А само решение, по его словам, остановиться на праздники в Канаде показывает, насколько важна эта страна для Содружества и самих герцога и герцогини.

«Из соображений безопасности пары мы не будем разглашать никаких других сведений. Просим уважать их право на конфиденциальность»,— говорится в сообщение.

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Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
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