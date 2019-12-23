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«Виноват алкоголь»: Джастин Тимберлейк пытается заслужить прощение Джессики Бил

Скандал разгорелся после того, как певец подержал за руку другую женщину.

«Виноват алкоголь»: Джастин Тимберлейк пытается заслужить прощение Джессики Бил
Актер Джастин Тимберлейк. Фото: Globallookpress

Ссора между Джастином Тимберлейком и Джессикой Бил разгорелась после того, как в интернет просочились неоднозначные кадры со съемочной площадки картины «Палмер». На снимках 38-летний певец держал за руку партнершу по фильму Алишу Вейнрайт. Таблоиды разогрели ситуацию между звездными супругами и в сети поползли слухи о возможной измене.

Однако спустя несколько дней Тимберлейк опубликовал на своей странице в Инстаграм извинения, адресованные жене и ребенку, в которых отметил, что выпил лишнего в тот вечер, сожалеет о своем поведении и клянется, что между ним и той девушкой ничего не было: «Это не тот пример, который я хочу давать сыну. Прошу мою прекрасную жену простить меня, я сделаю все, чтобы быть лучшим мужем и отцом».

По словам инсайдеров, Джессика Бил была глубоко разочарована этой историей и не могла быстро простить мужа. Издание Us Weekly, ссылаясь на неизвестный источник, отмечает, что 37-летняя актриса неоднократно выражала неодобрение, когда муж злоупотреблял алкоголем. А эта ситуация привела к тому, что Джессика теперь не может доверять своему мужу и беспокоится даже, когда он слишком долго разговаривает по телефону.

Однако, по данным источника, Джастин Тимберлейк сейчас делает все возможное, чтобы супруга его простила. Рождество пара планирует провести вместе.

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Алиша ВейнрайтГолливудДжастин ТимберлейкДжессика БилНовости googleновости звёзд
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«Виноват алкоголь»: Джастин Тимберлейк пытается заслужить прощение Джессики Бил
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