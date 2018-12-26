Джастин Тимберлейк провел Рождество с Микки Маусом и женой

Певец выложил фото с супругой и персонажем из мультфильма.

Звезда «нулевых», певец Джастин Тимберлейк порадовал своих поклонников рождественским снимком. Он выложил фото со своей супругой Джессикой Биль и с Микки Маусом. Такое трио стало неожиданным для поклонников.

37-летний поп-певец разместил снимок на своей странице в Instagram на Рождество. На снимке его 36-летняя жена Джессика улыбается справа от большого Микки. Она небрежно одета в белую футболку, рваные джинсы, черный пиджак и белые кроссовки.

Джастин выбрал более серьезную позу, скрестив руки и присев перед знаменитой мышью. Он надел черную кепку, темную куртку и кроссовки Nike. В подписи к фото он указал, что это «новая группа». Как передает Dailymail, певец пожелал всем счастливого Рождества, а фанаты радостно восприняли пожелание и ответили взаимностью в комментариях к посту.