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Семейный досуг: Джессика Бил посоревновалась с мужем в метании топоров

Супруги с пользой провели время на свежем воздухе.

Семейный досуг: Джессика Бил посоревновалась с мужем в метании топоров
Джессика Бил эстремально отдохнула с мужем. Фото: instagram.com/jessicabiel/

Если в Голливуде когда-нибудь решат сделать ремейк фильма «Мистер и миссис Смит», где сыграли Брэд Питт и Анджелина Джоли, то на эти роли уже есть претенденты — Джессика Бил и Джастин Тимберлейк.

Актриса и музыкант провели время на свежем воздухе, устроив соревнование по метанию… топоров. Супруги доказали, что оба ловко владеют этим холодным оружием, без труда попав в дерево — оба топора почти одновременно вонзились в цель.

37-летняя Джессика у себя в Stories выложила ролик, где показала, что умеет управляться с топором не хуже мужа.

Экстремальный отдых Бил и Тимберлейка. Скриншот
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк метают топоры. Скриншот: instagram.com/jessicabiel/

Что же касается 38-летнего Джастина, то он показал, что умеет метать оружие сразу обеими руками. В Instagtram он выложил ролик, где с легкостью бросает тяжелые топоры в дерево.

Поклонники с восторгом восприняли публикации звезд. Некоторые из них в шутку написали, что Джастин и Джессика не оставили другим парням шансов на победу. Музыкант также удостоился комплимента — один из фанатов назвал его «метким дровосеком».

Напомним, что пара поженилась шесть лет назад. В 2015 году у них родился сын, которого они назвали Сайлас Рэндалл Тимберлейк.

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активный отдыхДжастин ТимберлейкДжессика Билзвездный отдых

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Семейный досуг: Джессика Бил посоревновалась с мужем в метании топоров
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