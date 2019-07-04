Семейный досуг: Джессика Бил посоревновалась с мужем в метании топоров

Если в Голливуде когда-нибудь решат сделать ремейк фильма «Мистер и миссис Смит», где сыграли Брэд Питт и Анджелина Джоли, то на эти роли уже есть претенденты — Джессика Бил и Джастин Тимберлейк.

Актриса и музыкант провели время на свежем воздухе, устроив соревнование по метанию… топоров. Супруги доказали, что оба ловко владеют этим холодным оружием, без труда попав в дерево — оба топора почти одновременно вонзились в цель.

37-летняя Джессика у себя в Stories выложила ролик, где показала, что умеет управляться с топором не хуже мужа.

Что же касается 38-летнего Джастина, то он показал, что умеет метать оружие сразу обеими руками. В Instagtram он выложил ролик, где с легкостью бросает тяжелые топоры в дерево.

Поклонники с восторгом восприняли публикации звезд. Некоторые из них в шутку написали, что Джастин и Джессика не оставили другим парням шансов на победу. Музыкант также удостоился комплимента — один из фанатов назвал его «метким дровосеком».

Напомним, что пара поженилась шесть лет назад. В 2015 году у них родился сын, которого они назвали Сайлас Рэндалл Тимберлейк.