ЗВЕЗДЫ

Джастин Тимберлейк признался, что жена ему милее без макияжа

Актриса Джессика Бил опубликовала в Instagram фото без мейкапа и фильтров и получила восторженную реплику от мужа в комментариях.

Джастин Тимберлейк признался, что жена ему милее без макияжа
Джастин и Джессика Тимберлейк женаты уже 7 лет. Фото: Mayer/face to face

Американская актриса Джессика Бил, которая является женой известного певца Джастина Тимберлейка, опубликовала в Instagram фото без макияжа. Артистка поддержала флешмоб за любовь к естественной красоте.

«Найдите секунду, чтобы показать себя настоящим», — призвала 37-летняя Джессика.

Это фото и один комментарий к нему привлекли внимание западной прессы. Звездный супруг актрисы написал под снимком жены, трогательное послание.

«Ты мне больше нравишься без макияжа», — прокомментировал фото Джастин.

Напомним, пара начала встречаться в феврале 2007 года. В 2011-ом они расстались, но через несколько месяцев помирились и поженились. Вот уже много лет певец не перестает признаваться в любви своей супруге. В 2015 году у пары родился сын Сайлас Тимберлейк.

Кстати, недавно Джастин и Джессика посоревновались в метании топоров.

Вы тоже считаете их прекрасной парой?

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Джастин Тимберлейк признался, что жена ему милее без макияжа
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