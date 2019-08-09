Джастин Тимберлейк признался, что жена ему милее без макияжа

Актриса Джессика Бил опубликовала в Instagram фото без мейкапа и фильтров и получила восторженную реплику от мужа в комментариях.

Американская актриса Джессика Бил, которая является женой известного певца Джастина Тимберлейка, опубликовала в Instagram фото без макияжа. Артистка поддержала флешмоб за любовь к естественной красоте.

«Найдите секунду, чтобы показать себя настоящим», — призвала 37-летняя Джессика.

Это фото и один комментарий к нему привлекли внимание западной прессы. Звездный супруг актрисы написал под снимком жены, трогательное послание.

«Ты мне больше нравишься без макияжа», — прокомментировал фото Джастин.

Напомним, пара начала встречаться в феврале 2007 года. В 2011-ом они расстались, но через несколько месяцев помирились и поженились. Вот уже много лет певец не перестает признаваться в любви своей супруге. В 2015 году у пары родился сын Сайлас Тимберлейк.

Кстати, недавно Джастин и Джессика посоревновались в метании топоров.

Вы тоже считаете их прекрасной парой?