«Красивая семья»: Месхи и Климова пришли на вечеринку вместе

Гелу Месхи стали чаще видеть рядом с бывшей супругой Екатериной Климовой. Буквально на днях их заметили вместе на детском танцевальном конкурсе, где участвовала их 4-летняя дочь Белла. Оказалось также, что актер внимательно следит за жизнью своей бывшей супруги.

В Instagram звезды он отметился «лайком», увидев ее снимок в купальнике. Екатерина позировала фотографу в пенном джакузи, красиво наклонившись вперед.

И вот теперь Гела Месхи пришел вместе с бывшей женой, дочерью и двумя пасынками Матвеем и Корнеем на I Национальную премию Talented kids Awards – 2019. Здесь Климова вручала детям призы, а Белла впервые участвовала в модном показе в качестве модели.

Совместный снимок неожиданно воссоединившейся семьи произвел глубокое впечатление на поклонников. Многие восприняли это вполне однозначно, решив, что бывшие супруги снова вместе.