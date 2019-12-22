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«Красивая семья»: Месхи и Климова пришли на вечеринку вместе

Бывшие супруги стали демонстрировать теплые чувства друг к другу.

«Красивая семья»: Месхи и Климова пришли на вечеринку вместе
Екатерина Климова. Фото Global look press

Гелу Месхи стали чаще видеть рядом с бывшей супругой Екатериной Климовой. Буквально на днях их заметили вместе на детском танцевальном конкурсе, где участвовала их 4-летняя дочь Белла. Оказалось также, что актер внимательно следит за жизнью своей бывшей супруги.

В Instagram звезды он отметился «лайком», увидев ее снимок в купальнике. Екатерина позировала фотографу в пенном джакузи, красиво наклонившись вперед.

Климова с Месхи и детьми. Фото
https://www.instagram.com/gela_mesxi/

И вот теперь Гела Месхи пришел вместе с бывшей женой, дочерью и двумя пасынками Матвеем и Корнеем на I Национальную премию Talented kids Awards – 2019. Здесь Климова вручала детям призы, а Белла впервые участвовала в модном показе в качестве модели.

Совместный снимок неожиданно воссоединившейся семьи произвел глубокое впечатление на поклонников. Многие восприняли это вполне однозначно, решив, что бывшие супруги снова вместе.

«Очень красивая семья», «Боже мой, моя любимая пара», «Вы необыкновенные, сберегите любовь», — можно увидеть в комментариях.

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«Красивая семья»: Месхи и Климова пришли на вечеринку вместе
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