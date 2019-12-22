Звездный стиль

Климова блеснула на вечеринке платьем-комбинацией с глубоким декольте

41-летняя актриса продемонстрировала великолепную форму.

Климова блеснула на вечеринке платьем-комбинацией с глубоким декольте
Екатерина Климова. Фото Global look press

Екатерина Климова пришла на I Национальную премию Talented kids Awards – 2019 в женственном платье-комбинации из черного бархата. На церемонии награждали талантливых детей в самых разных областях.

Особо звезда отметила артиста кино и дубляжа Степана Середу, ему она вручила премию «Актер года».

«На его счету более 20 работ в кино и сериалах и более 25 ролей в рекламных роликах и социальных видеопроектах. Его голосом говорят главные герои таких мультфильмов, как «Отважные птенцы», «Морики-Дорики», «Йоко» и других. В 2019 году снялся в двух фильмах режиссера Валерия Тодоровского «Одесса» и «Гипноз», которые зрители уже могут увидеть», — написала она в своем блоге.

Внешний вид актрисы не остался незамеченным на празднике. Климова не стала усложнять свой образ деталями, сделав акцент на глубоком декольте. Довольно сдержанный макияж и скромные украшения уравновесили довольно дерзкий вырез платья звезды.

Отметим, что ранее в интервью Teleprogramma.pro стилист Влад Лисовец рассказывал про выигрышные образы для новогодних корпоративов. По его словам, женственные платья с глубоким вырезом – это беспроигрышный вариант для праздника в компании коллег.

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Климова блеснула на вечеринке платьем-комбинацией с глубоким декольте
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