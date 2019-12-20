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41-летняя Климова в бикини привлекла внимание Месхи снимками в джакузи

Бывший супруг актрисы отметился «лайком» под студийными фото Екатерины в голубом купальнике и мыльной пене.

41-летняя Климова в бикини привлекла внимание Месхи снимками в джакузи
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Екатерина Климова предстала в свежей фотосессии для одного из российских глянцевых журналов. На личной страничке в Instagram актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» опубликовала понравившиеся кадры. Примечательно, что фото бывшей супруги в голубом купальнике оценил и 33-летний Гела Месхи. Он отметился «лайком» под снимками Климовой, на которых она позировала в джакузи с мыльной пеной.

Кроме того, актриса удостоилась комплиментов и от верных почитателей, которые не оставили без внимания студийную фотосъёмку Екатерины.

«Роскошная женщина: отрада для глаз», «Очень красивая: фигурка на зависть!!», «Катя, вы сногсшибательно выглядите, в чем ваш секрет?!», «Восхитительная», «Как можно иметь такую фигуру с четырьмя детьми?!», «Божественная», — обратилась к актрисе ее верные почитатели.

Напомним, что у Екатерины есть четверо детей от разных отношений. В браке с ювелиром Ильей Хорошиловым Климова родила дочь Елизавету, ей исполнилось семнадцать лет. В союзе с Игорем Петренко на свет появились сыновья: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней часто видятся с отцом и проводят уикенды с мачехой. Актер женился на Кристине Бродской. Девушка подарила ему троих дочерей: Софию-Каролину, Марию и Еву. В отношениях с Гелой Месхи актриса обзавелась младшей наследницей Беллой, ей четыре годика.

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41-летняя Климова в бикини привлекла внимание Месхи снимками в джакузи
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