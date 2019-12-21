«Девка легла под старика»: Миро «прошлась» по молодящемуся Диброву и его жене

Лена Миро — известный блогер. Она обсуждает не новинки в бьюти-индустрии и не модные образы, а личную жизнь звезд. Недавно она вступилась за Тату Бондарчук, которая рассталась с мужем. Блогер не сомневается в том, что бывшая невестка Федора Бондарчука не смогла смириться с неверностью мужа. Обсудила она и возлюбленную Евгения Петросяна Татьяну Брухунову, с которой юморист, по слухам, сыграл свадьбу.

Теперь под острый взор Миро попал Дмитрий Дибров и его молодая жена Полина. Он начал ухаживать за возлюбленной, когда ей было 17 лет. При этом они поженились сразу после того, как телеведущий развелся с третьей супругой Александрой. Новая избранница уже подарила шоумену троих сыновей. 30-летняя модель накануне опубликовала в соцсети фотографии своего супруга. По мнению Лены, девушка явно переборщила с фотошопом. Она заявила, что 60-летний Дибров выглядит очень старым и даже назвала его бабушкой. При Этом блогер уверена, что он делает процедуры по омоложению.

«Это старый хиппующий дед, вусмерть обколотый филлерами. Его обмякшее, женоподобное лицо лично мне говорит о низком содержании тестостерона в организме. Неудивительно: Диброву — 60. Смотрю я на этот союз и думаю: да, брак с «бабушкой» Димой позволяет Полине не работать, не убирать дом и таскать свои пальчики на маникюр, не особенно заморачиваясь по поводу его стоимости», — высказалась скандальная особа в «Живом журнале».

Миро заявила, что «девка легла под старика» и получила за это жизнь с удобствами, но по мнению блогера, этого того не стоило. Девушка заявила, что тратить на это молодость глупо. Пока ни Дмитрий, ни Полина не отреагировали на грубые высказывания Лены. Похоже, что им не интересно мнение блогера, с которым они даже не знакомы.