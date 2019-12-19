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«Танечка — женщина страшненькая, но умненькая»: Миро раскритиковала Брухунову

Супруге Евгения Петросяна досталось от известного блогера.

«Танечка — женщина страшненькая, но умненькая»: Миро раскритиковала Брухунову
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА / Архив "ЭГ"

Блогер Лена Миро вновь нашла себе жертву из мира российского шоу-бизнеса. На этот раз досталось Татьяне Брухуновой, супруге Евгения Петросяна. Девушка сразу спрашивает у своих читателей, получилось бы у Татьяны стать ведущей на шоу Первого канала, если бы ее супругом не был известный юморист? По мнению блогера, вряд ли.

«Я считала, что Танечка — женщина страшненькая, но умненькая. Да, самооценка занижена, что при её внешних данных — вполне ожидаемо, но башка соображает», — вот такого мнения о новой супруге Евгения Петросяна была Елена Миро.

В итоге звездный блогер пишет, что ошибалась, когда взялась судить человека по внешнему виду. По ее словам, невзрачный облик в итоге не показал наличие ума у Брухуновой.

«Танечка легла под жирненького старичка и после этого стала более-менее известной», — пишет в своем блоге Миро.

Также блогер не оценила новую работу Татьяны. По словам блогера, супруга Петросяна никогда не станет стильной, а значит доверять ей вести передачу о стиле просто смешно.

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«Танечка — женщина страшненькая, но умненькая»: Миро раскритиковала Брухунову
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