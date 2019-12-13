«Грязь на публику не выносит»: Миро вступилась за Тату Бондарчук

Блогер не сомневается в том, что бывшая невестка Федора Бондарчука не смогла смириться с неверностью мужа.

Сергей и Тата Бондарчук (в девичестве Мамиашвили, — Прим ред.) не стали скрывать от окружающих разлад в семье. Причиной разрыва, как уже писал сайт Teleprogramma.pro, мог послужить короткий роман сына Федора Бондарчука с Нино Нинидзе, которая сейчас строит отношения с Максимом Виторганом. По некоторым данным, Тата и Сергей расстались без взаимных упреков и публичных скандалов, не став делить детей. У экс-супругов подрастают двое дочерей: семилетняя Маргарита и пятилетняя Вера. Внучки Светланы Бондарчук, судя по всему, будут жить с мамой.

Примечательно, что блогер Елена Миро не смогла остаться с стороне от одной из самых обсуждаемых тем — расставания Таты и Сергея. Светская львица раскритиковала Нино Нинидзе, заявив, что после романа с женатым сыном режиссера Федора Бондарчука, девушка обратила внимание на экс-супруга Ксении Собчак. Миро была удивлена тому обстоятельству, что возлюбленной Виторгана удалось найти общий язык с его дочкой Полиной.

«Подружилась со старшей дочерью Максика. Вошла в дом», — сетует Миро, говоря о 28-летней Нинидзе.

При этом Елена выступила в поддержку экс-невестки Федора Бондарчука, заявив, что Тата не стала устраивать публичных сцен, решившись на развод. По мнению блогера, экс-возлюбленная Сергея, как мать двоих его детей, повела себя разумно.