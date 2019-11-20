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«Она не понимала, что приехал Дима»: жена Диброва рассказала о свекрови

Мать телеведущего не дожила до шестидесятилетия сына три дня.

«Она не понимала, что приехал Дима»: жена Диброва рассказала о свекрови
Жена Диброва встала на защиту мужа/http://globallookpress.com/

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина заявила, что мать ее мужа, которая скончалась недавно в Ростове-на-Дону, в последние годы жизни не понимала, кто находится около нее. «У них с Димой были замечательные отношения. Просто мама сильно болела. Она не понимала, что приехал Дима», — сказала Полина Диброва.

Дмитрий Дибров. Фото
Дибров любил свою мать/http://globallookpress.com/

Напомним, что ранее соседка пожилой женщины заявила, что Дибров позабыл о матери. Он очень редко ее навещал. По словам Полины Дибровой, соседке платили деньги, чтобы она присматривала за матерью Диброва. «Она была нанята на работу, ухаживала за Диминой мамой. Видимо, ей что-то не понравилось. Там все упирается в какие-то финансовые ситуации. Для Димы смерть мамы — сильный удар. И мы с ним вместе очень переживаем», — заявила Полина Диброва порталу Teleprogramma.pro.

При этом каких-то мер в отношении соседки, распространяющей неправдивую информацию, семья Дибровых применять не собирается. «Через несколько дней то, что сказала соседка, забудется. Главное, как Дима простился с мамой, с почестями. Я привезла из Ростова фотоальбом. Хочу, чтобы наши с ним дети знали историю рода Дибровых и их бабушку. Мать Димы прожила красивую жизнь, а соседки приходят и уходят», — заметила она.

Также она отметила, что Дибров действительно не общается со своим сыном от первого брака. «Это известный фат, что они не разговаривают. Так сложилась ситуация. Сыну уже сорок лет. Там же не маленькая ляля. Взрослый мужчина со своей семьей. Когда маленький ребенок – это одно, а когда взрослый мужчина – не будешь же навязывать себя», – сказала Полина Диброва.

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«Она не понимала, что приехал Дима»: жена Диброва рассказала о свекрови
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