ЗВЕЗДЫ

Лещенко, Топурия и Павлиашвили: шоу-бизнес набросился на Паулса за критику отечественного слушателя

Артисты не согласны с мнением композитора о том, что отечественная аудитория слишком навязчива.

Лещенко, Топурия и Павлиашвили: шоу-бизнес набросился на Паулса за критику отечественного слушателя
Композитор Раймонд Паулс. Фото: КП/Стриж Мила

Сразу несколько отечественных артистов ответили на слова латышского композитора Раймонда Паулса о том, что российская аудитория слишком навязчива.

Напомним, в интервью Apollo Паулс имел неосторожность сказать, что в отличие от россиян, латыши дарят артисту цветы без натиска. Субъективные обвинения не понравились не только самой российской публике, но и некоторым выступающим на эстраде звездам. Так, Лев Лещенко заявил, что и сам не всегда бывает в восторге от толпы желающих сделать с ним фотографию, однако это издержки профессии артиста. На подобные вещи не стоит реагировать бурно, ведь это личный выбор знаменитостей, отмечают nation news.

Сосо Павлиашвили и вовсе пояснил: букеты от поклонников он ценит с особым усердием, ведь фанаты — не такие уж и богатые люди. Если же они дарят цветы своим кумирам, это действительно дорогого стоит.

«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», — сказал Павлиашвили «360».

Кэти Топурия подметила, что любой артист должен быть профессионалом своего дела. Жаловаться на повышенное внимание к себе не вполне уместно – исполнитель должен наоборот взять себя в руки и согласиться на требованием почитателей. Что же касается разницы в аудиториях, то Топурия выступает и в России, и в Латвии, но принципиально иного подхода для себя не отметила, подчеркивают РИА Новости.

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Тэги:

Кэти ТопурияЛев ЛещенкоРаймонд Паулсроссийская аудиторияСкандалСосо Павлиашвили
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Лещенко, Топурия и Павлиашвили: шоу-бизнес набросился на Паулса за критику отечественного слушателя
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