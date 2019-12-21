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«Бесценно»: Брежнева продемонстрировала семейную идиллию в объятиях мужа

Певица поделилась кадром с мужем и младшей дочерью на фоне слухов о разладе в семье.

«Бесценно»: Брежнева продемонстрировала семейную идиллию в объятиях мужа
Вера Брежнева. фото: globallookpress.com

Вера Брежнева четыре года назад тайно вышла замуж за Константина Меладзе. Их отношения завязались, когда певица стала частью группы «ВИА Гра». Общих детей у них нет, но у каждого из супругов есть наследники от прошлых отношений. Дочерей артистки, 18-летнюю Соню и 10-летнюю Сару, продюсер воспринимает как родных. Однако в последнее время поклонники не раз подозревали звезду в беременности, но слухи оказывались ложными.

А не так давно в СМИ появилась информация, что Меладзе, возможно, неверен своей жене. Ему приписали роман с молодой солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег. Вера долгое время не реагировала на сплетни, а потом дала понять, что не собирается верить подобным домыслам. Более того, накануне певица поделилась трогательным фото. Она показала, как выглядит ее идеальное утро. На кадрах Брежнева лежит на диване в объятиях мужа. Рядом с ней устроилась младшая дочка Сара в уютной клетчатой пижаме.

И хоть лица артистки не видно, не сложно догадаться, что она улыбается. Именно по утрам девушка чаще всего может уделять время семье перед тем, как отправиться на работу. Вера также сняла праздничную атмосферу в своем загородном доме. Влюбленные успели нарядить большую новогоднюю ёлку. Интерьер дома выдержан в светлых тонах, а панорамные окна пропускают много света.

«Когда концерты каждый день в разных городах и вдруг выдается вот такое утро с семьей. Бесценно», — написала Брежнева в Instagram.

фото: instagram.com/ververa/

Напомним, что дочка звезды Сара недавно отпраздновала день рождения. Она любит экспериментировать, поэтому сделала себе трендовую прическу — афрокудри. Старшая наследница Вера учится и живет в США. Ей уже 18 лет и она строит отношения с молодым человеком. Мама иногда приезжает проведать ее. Недавно в интервью певица призналась, что любит смотреть футбол с мужем и детьми, хотя никто из них не является фанатом данного спорта. Это просто стало их семейной традицией.

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Вера Брежневазвездные семьиКонстантин Меладзероссийские звезды
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«Бесценно»: Брежнева продемонстрировала семейную идиллию в объятиях мужа
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