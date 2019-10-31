Пресс-секретарь Веры Брежневой прокомментировала слухи о ее беременности

Вера Брежнева этой осенью стойко выдержала все комментарии и слухи касательно возможных измен ее супруга Константина Меладзе. В прессе появилась информация, что у композитора роман с солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. Певица не раз опровергала эти слухи и открыто говорила, что у нее в семье царит гармония. А теперь поклонники заметили, что у артистки изменилась фигура. Даже в многослойных нарядах видно, что у девушки проступил животик.

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Примечательно, что на многих фото у Веры идеально плоский живот, но когда она публикует видео с гастролей, где показывает закулисную жизнь и свои выступления, то облегающие наряды выдают изменения в ее фигуре.

Так, на снимке, который опубликовал Меладзе, певица облачена в рубашку и пиджак. Несмотря на объемность наряда, именно в районе живота у девушки выпирает одежда, что можно заметить, если приглядеться.

А на концертах Брежнева выступает в сверкающих платьях и юбках с завышенной талией, которые во время движений звезды тоже выдают ее округлившийся живот. Теперь многие поклонники пишут звезде теплые слова. Они не сомневаются, что 37-летняя артистка подарит мужу ребенка.

Специально для портала Teleprogramma.pro пресс-секретарь Брежневой Анастасия Драпеко прокомментировала появившиеся слухи.

«Таких новостей полно на протяжении последних лет пяти, наверное. Это просто очередная волна. Когда это случится, мы решим, как вам об этом сообщить. Обещаю вам! А пока никаких подобных сообщений у меня нет и подтверждений тоже», — высказалась представительница звезды. На вопрос о появившемся животике у певицы Анастасия тоже нашла что ответить.

«Фотографии иногда даже специально подрисовывают в таких случаях. У меня и такое бывало», — отметила Драпенко.

Стоит отметить, что пока сами супруги действительно не делали никаких официальных заявлений касательно возможной беременности Веры. У 56-летнего продюсера есть две дочки и сын от первого брака. У самой певицы также есть дети от прошлых отношений: дочери Соня и Сара. Общих наследников у пары нет. Фанаты считают артистку хорошей мамой и уверены, что она справится и с третьим ребенком.