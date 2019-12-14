ЗВЕЗДЫ

Вся в маму: 10-летняя дочь Брежневой поддержала тренд на афрокудри

14 декабря наследница певицы празднует день рождения.

Вся в маму: 10-летняя дочь Брежневой поддержала тренд на афрокудри
Вера Брежнева. фото: globallookpress.com

Вера Брежнева недавно дала откровенное интервью, где рассказала о своей интимной жизни с Константином Меладзе, семейных традициях и даже о любимых вещах. Певица отметила, что много путешествует, но ей больше всего дороги три страны: Россия, Украина и Италия. Хотя в США живет ее старшая дочь Соня. По словам артистки, они иногда видятся, но Италия ей более близка, так как ей там комфортно.

А вот младшая дочь звезды Сара чаще проводит время с мамой, хоть и не всегда может сопровождать ее в поездках. В соцсети Брежнева редко публикует семейные кадры, но иногда она делает исключения. Так произошло и 14 декабря, так как в этот день родилась ее младшая наследница. В соцсети она опубликовала новые фото именинницы. На них девочка позирует с новой прической. Сара сделала афро кудри, которые стали очень популярны в этом сезоне.

Поздравлять публично Вера свою дочку не стала, но отметила, что ей исполнилось 10 лет. Скорее всего, она сделает это лично. А пока теплые слова имениннице написали поклонники и коллеги артистки. «С днём Рождения масечку!» — поздравила жена Александра Реввы Ангелина. «Красотка, с днем рождения!» — отметилась Юлия Ковальчук. Поклонники тоже не остались в стороне. «Ух ты кудряшка. С днём рождения доченьки вас», «Классная, вся в мамулю», «Кудряшка Сью. Улыбка и губки доченьки ваши», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что дочь Брежневой любит экспериментировать со стилем, и мама ей не мешает. Ранее она уже красила волосы в розовый цвет и заплетала боксерские косы. Похоже, что Сара растет настоящей модницей. Ранее афрокудри делали Ксения Бородина и Оксана Федорова. Теперь этот тренд поддержала и наследница певицы. К слову, с такой прической можно ходить 5-7 дней.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вера БрежневаЗвездные детизвездные семьиЗвездный стильНовости google
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вся в маму: 10-летняя дочь Брежневой поддержала тренд на афрокудри
Интересно?
Поделись с друзьями: