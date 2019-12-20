ЗВЕЗДЫ

Наталия Гулькина призналась, что ждет состоятельного мужчину

Звезда уверена, что в 2020 году в ее личной жизни произойдут серьезные перемены.

Наталия Гулькина призналась, что ждет состоятельного мужчину
Гаталия Гулькина уверена, что в 2020 году встретит свою любовь ФОТО: https://www.instagram.com/gulkina_natalia

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина поделилась, что в ее жизни в следующем году произойдут серьезные перемены. Она встретит мужчину, с которым сможет связать свою судьбу. Такой прогноз ей сделали астрологи, и звезда уверена — предсказания сбудутся.

«Мне обещали, во всяком случае звезды говорят так, что в следующем году я должна встретить своего мужчину», — делится Гулькина.

Свою любовь она готова ждать столько, сколько нужно, «лишь бы хороший был человек». А еще артистка не против, если он будет состоявшимся и состоятельным. При этом певица отмечает, что тоже не бедствует.

«Я богата душой, понимаете», — комментирует сайту Dni.ru исполнительница.

Устраивать личную жизнь никогда не поздно, уверена 55-летняя Гулькина. Она была замужем четыре раза. В браке с первым мужем родился сын Алексей. Вторым мужем певицы стал ее концертный директор, но и этот брак вскоре распался, а мужчина умер от инсульта после развода.

Дочка Яна родилась в третьем браке, ее отцом стал руководитель и танцор шоу-балета «Street Jazz» Сергей Мандриков. А четвертый раз певица попробовала устроить судьбу с врачом-педиатром Сергеем Раутовым, спустя два года пара развелась.

Сейчас дети совсем взрослые, учатся, работают и звездный статус мамы не упрощает им жизнь. Хотя бывали моменты, когда они пользовались родительскими связями.

«Раньше да, а сейчас я ничем им не помогаю. Они сами все делают», – сказала Наталия Гулькина.

Ранее певица презентовала коллекцию аксессуаров под названием «Диско навсегда. 2020» на Неделе моды, пишет сайт OA.

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Наталия Гулькина призналась, что ждет состоятельного мужчину
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