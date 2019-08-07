Наталия Гулькина выпустила книгу-исповедь о группе «Мираж»

Из произведения «А может, это просто мираж...» поклонники узнают много нового о коллегах и личной жизни артистки.

Наталия Гулькина выпустила автобиографическую книгу с названием «А может, это просто мираж…». Певица пообещала, что на страницах ее творения поклонники смогут узнать много интересного о ее личной жизни, работе в группе «Мираж» и сольной карьере.

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Артистка называет книгу своей исповедью. В ней Гулькина рассказывает о том, как в одночасье все кардинально поменялось, когда она прошла прослушивание в знаменитый музыкальный коллектив. О том, что происходило во время концертных туров группы и причинах, по которым она оставила «Мираж». Вспоминает она и о сложных отношениях с Маргаритой Суханкиной.

«Книга далась мне совсем непросто, в ней будет много не очень приятного для моих бывших коллег», – признается Наталия.

Исполнительница отмечает, что ее произведение получилось чистосердечным и откровенным. Только негатив в свой собственный адрес она решила оставить «за кадром», чтобы не портить у фанатов впечатление о прочитанном.

Книга «А может, это просто мираж…» доступна по предзаказу в интернет-магазине labirint.ru.