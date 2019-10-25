Книги

«От моих историй редактор была в шоке»: Наталья Гулькина презентовала автобиографию

Певица уверяет, что в одну книгу все не уместилось, поэтому поклонникам можно ждать вторую.

«От моих историй редактор была в шоке»: Наталья Гулькина презентовала автобиографию
Наталия Гулькина презентовала первую книгу. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина презентовала в Москве автобиографическую книгу. Это первый литературный труд 55-летней певицы. Но не последний, уверяет она.

«В одну книгу все не уместилось, что-то не вошло концептуально, что-то идеологически. От некоторых историй мой редактор Елена была просто в шоке», — рассказала автор.

По ее словам, в издательстве удивились, что такие истории уместились в биографию одного человека. У Гулькиной были и экстремальные авиаперелеты, и концерты во время землетрясений, и множество разочарований. Свой печатный труд артистка назвала «А может, это просто мираж…».

На презентации в Московском доме книги состоялся аншлаг. Наталия не только раздала автографы, но и спела для всех присутствующих. Гости, съехавшиеся из ряда городов, засыпали певицу множеством вопросов, в том числе про ее детей и про отношения с другими участниками «Миража».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Мираж»автобиографическая книгаавтобиографияНаталия Гулькинапрезентация книги
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«От моих историй редактор была в шоке»: Наталья Гулькина презентовала автобиографию
Интересно?
Поделись с друзьями: