«От моих историй редактор была в шоке»: Наталья Гулькина презентовала автобиографию

Певица уверяет, что в одну книгу все не уместилось, поэтому поклонникам можно ждать вторую.

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина презентовала в Москве автобиографическую книгу. Это первый литературный труд 55-летней певицы. Но не последний, уверяет она.

«В одну книгу все не уместилось, что-то не вошло концептуально, что-то идеологически. От некоторых историй мой редактор Елена была просто в шоке», — рассказала автор.

По ее словам, в издательстве удивились, что такие истории уместились в биографию одного человека. У Гулькиной были и экстремальные авиаперелеты, и концерты во время землетрясений, и множество разочарований. Свой печатный труд артистка назвала «А может, это просто мираж…».

На презентации в Московском доме книги состоялся аншлаг. Наталия не только раздала автографы, но и спела для всех присутствующих. Гости, съехавшиеся из ряда городов, засыпали певицу множеством вопросов, в том числе про ее детей и про отношения с другими участниками «Миража».