Наталия Гулькина дебютировала на Неделе моды как дизайнер и режиссер

Наталия Гулькина продолжает удивлять и радовать поклонников своими разноплановыми талантами. Месяц назад певица выпустила автобиографию «А может, это просто мираж…», а на днях представила дизайнерскую коллекцию аксессуаров. Показ сумок от Гулькиной прошел в рамках Недели моды Estet Fashion Week. Капсульная коллекция сезона осень-зима получила название «Диско навсегда. 2020», ведь автор сумочек уже много лет заслуженно носит звание «Российской королевы диско». Заявленный нейминг полностью оправдал ассортимент: Гулькина представила яркие и экстравагантные повседневные, дорожные и поясные сумки, женские, мужские и детские рюкзаки, а также практичные, но не менее нарядные, чехлы на чемоданы. Изделия выполнены из кожи, искусственного меха, расшиты разноцветными пайетками и стразами. Наталия призналась, что готовить эскизы начала еще пять лет назад, а идею для своей первой авторской сумочки она позаимствовала у малоизвестного канадского дизайнера.

«Я увидела где-то сумочку и влюбилась в нее, — разоткровенничалась певица. — Стоила она баснословных денег, и тогда я предложила своему другу, владеющему производством, сделать свой вариант канадской сумки. И мы сделали! Правда, кожу заменили на пайетки, которые я просто обожаю, получилось очень оригинально. А потом я взяла в руки карандаш и стала отображать свои собственные идеи. Прошло пять лет и вот — сегодня я презентовала свою коллекцию».

Участниками показа стали друзья и коллеги Гулькиной: Эвелина Блёданс, Мария Бутырская, Шура, Прохор Шаляпин, Александр Песков, Пьер Нарцисс, Ирина Ортман, Лама Сафонова и другие. Также на подиум выходили танцоры шоу-балета «Звёзды», совсем юные девочки-модели и… собаки. Большие белые пушистые бобтейлы привели в восторг не только зрителей, но и всех звездных участников показа.

«Это было прекрасно — мы ходили по подиуму с собаками, представляли дизайнерский дебют Наталии Гулькиной, — поделилась Эвелина Блёданс. — Честно говоря, я давно не носила пайетки, но я всегда за то, чтобы привносить в жизнь что-то новое — сегодня это пайетки!»

Режиссером фэшн-шоу выступила сама Наталия. Открыл показ номер, где по сценарию коллеги-артисты встречались в аэропорту друг с другом перед тем, как отправиться на гастроли по разным городам. Модели выходили на подиум под песни Гулькиной. Звезды представили несколько танцевальных номеров с сумками, а дети с разноцветными рюкзачками-зайчиками умиляли всех гостей своей непосредственностью. Завершился показ выходом дизайнера — Наталия Гулькина поприветствовала всех присутствующих и исполнила хит «А может, это просто мираж» в дуэте с юной актрисой мюзиклов и певицей, выпускницей мастерской эстрадного искусства «Рецитал» Аллы Пугачевой, участницей программы «Лучше всех!» Софией Хоменко.

«Я на все мероприятия Наташи хожу с удовольствием, — рассказала Мария Бутырская. — Сегодня, как и всегда, все прошло очень здорово! Я приняла участие в показе с огромным удовольствием, было красиво! Я давно знакома с дизайнерским талантом Наталии, кое-что из ее работ у меня уже есть. И сумки буду с удовольствием носить!»

«Показ прошел классно, ярко, красочно, — оценил Пьер Нарцисс. — Плюс ко всему, я встретился здесь со многими своими коллегами — выходить с ними на подиум было особенно приятно. Мне кажется, у Наташи получилась очень гармоничная коллекция. Желаю ей найти своих покупателей!»

«Все прошло на высоте! Наталия — звезда и талантлива во всем: книгу написала шикарную, интересную, коллекцию роскошных сумок выпустила, — отозвался Прохор Шаляпин. — Я с этой сумкой могу и Америку полететь, и в Дубай — везде на меня будут смотреть, хлопать в ладоши и завидовать!»

«Все супер — сумки, пайетки, собаки! Наташа — молодец!» — заключил Шура.

Приобрести сумки Наталии Гулькиной можно будет совсем скоро через интернет. Дизайнер пообещала — цены на изделия самые разумные, аксессуар от «королевы диско» сможет позволить себе каждый.