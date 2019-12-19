Брэд Питт встретил день рождения с тремя из шести детей

Страсти в паре Анджелина Джоли и Брэд Питт все никак не утихают. Пара не может разобраться с опекой над своими многочисленными детьми и вот уже три года находится в состоянии бракоразводного процесса. Недавно мы писали, что Питт надеялся провести Рождество с младшей дочерью Шайло. Однако Джоли, сначала согласившись, вдруг заявила, что передумала и девочке нельзя расставаться с братьями и сестрами в праздничные дни.

Тогда Брэд Питт пригласил всех детей в свой дом на Лос-Фелис, чтобы отпраздновать его день рождения. Однако приехали к нему только его биологические дети – 11-летние близнецы Вивьен и Нокс и 13-летняя Шайло. По каким причинам отца не посетили 14-летняя Захара и 16-летний Пакс издание Еtonline не сообщает, но журналисты отмечают, что знаменитый отец был расстроен этим обстоятельством.

Ранее мы сообщали, что Брэд не общается с самым старшим сыном 18-летним Мэддоксом, который сейчас учится в Южной Корее.

А также мы писали, что Брэд Питт прокомментировал все романы, которые журналисты приписывали ему за время трехлетнего бракоразводного процесса с Анджелиной. И хотя ему приписывают роман с 30-летней художницей Алией Шокат, актер пока все отрицает.