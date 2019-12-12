«Нет контакта»: инсайдеры рассказали о ссоре между Брэдом Питтом со своим сыном

По данным источников, отец и 18-летний Мэддокс даже не общаются.

Шум вокруг звездных экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта все никак не утихает. Пара уже три года не может договориться о совместной опеке над детьми и все это время находится в состоянии незавершенного бракоразводного процесса. Источники утверждают, что Анджелина чинит препятствия общению Брэда с детьми, а актер пытается отсудить себе законное право участвовать в воспитании отпрысков. Недавно мы сообщали о том, что Джоли не разрешила Питту забрать их общую дочь-трансгендера на Рождество, отчего Шайла тоже расстроилась.

больше по теме Брэд Питт рассказал о своих романах после расставания с Анджелиной Джоли Три года назад пара подала на развод, но он все еще не оформлен.

А вот с самым старшим сыном – 18-летним Мэддоксом – Брэд Питт не общается уже давно, по данным таблоидов. Недавно актер летал за границу и поползли слухи о возможной встрече и примирении. Однако инсайдеры эти слухи быстро развенчали: «Брэд не планировал встречу с Мэддоксом. Между ними нет контакта», – сообщает издание USmagazine.

Напомним, что Мэддокс сейчас учится в Южной Корее. Парень изучает химию в одном из университетов Сеула. Ранее неоднократно сообщалось, что Брэд Питт надеется на примирение с Анджелиной и воссоединение всей семьи.

За время брака у пары Джоли-Питт родилось трое общих детей – Шайло, Нокс и Вивьен.