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«Нет контакта»: инсайдеры рассказали о ссоре между Брэдом Питтом со своим сыном

По данным источников, отец и 18-летний Мэддокс даже не общаются.

«Нет контакта»: инсайдеры рассказали о ссоре между Брэдом Питтом со своим сыном
Актер Брэд Питт. Фото: globallookpress

Шум вокруг звездных экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта все никак не утихает. Пара уже три года не может договориться о совместной опеке над детьми и все это время находится в состоянии незавершенного бракоразводного процесса. Источники утверждают, что Анджелина чинит препятствия общению Брэда с детьми, а актер пытается отсудить себе законное право участвовать в воспитании отпрысков. Недавно мы сообщали о том, что Джоли не разрешила Питту забрать их общую дочь-трансгендера на Рождество, отчего Шайла тоже расстроилась.

А вот с самым старшим сыном – 18-летним Мэддоксом – Брэд Питт не общается уже давно, по данным таблоидов. Недавно актер летал за границу и поползли слухи о возможной встрече и примирении. Однако инсайдеры эти слухи быстро развенчали: «Брэд не планировал встречу с Мэддоксом. Между ними нет контакта», – сообщает издание USmagazine.

Мэддокс не чувствует себя сыном Питта. Фото
Мэддокс не чувствует себя сыном Питта. Фото: EAST NEWS

Напомним, что Мэддокс сейчас учится в Южной Корее. Парень изучает химию в одном из университетов Сеула. Ранее неоднократно сообщалось, что Брэд Питт надеется на примирение с Анджелиной и воссоединение всей семьи.

За время брака у пары Джоли-Питт родилось трое общих детей – Шайло, Нокс и Вивьен.

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«Нет контакта»: инсайдеры рассказали о ссоре между Брэдом Питтом со своим сыном
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