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«Он настоящий старший брат»: сын Лазарева сам выбрал имя для сестренки

Певец один воспитывает пятилетнего сына Никиту и годовалую дочку Анну.

«Он настоящий старший брат»: сын Лазарева сам выбрал имя для сестренки
Сергей Лазарев (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью Сергей Лазарев высказался о своих наследниках. Ранее артист утверждал, что не собирается вступать в брак. По словам поп-исполнителя, его вполне устраивает то, как он живет сейчас — занимаясь собственной певческой карьерой и воспитанием двоих детей. Ни для кого не секрет, что певец прибегнул к услугам суррогатного материнства. При том, что у отпрысков Сергея одна биологическая мама на двоих, малышей вынашивали две разные женщины.

Лазарев не скрывает: его первенец — сын Никита — с нетерпением ожидал появления сестренки. Даже имя для еще не родившейся крохи Сергей доверил выбрать старшему наследнику. Певец делает все возможное, чтобы его дети не чувствовали себя покинутыми и ненужными из-за того, что они растут в неполной семье. Артист один воспитывает малышей, доверяя отпрысков только опытным няням и своей маме — Валентине Викторовне.

«Именно он (сын) выбрал имя. Я предложил ему два — Анна и Анастасия. Никита очень хотел сестричку. Я говорил ему, что он будет защитником, настоящим старшим братом. Сейчас стараюсь уделять им равное количество внимания. Когда вожусь с Анюткой и вижу, что Никита «зависает», тут же беру его в охапку», — добавил Сергей в интервью Hello!.

Впервые о рождении дочери певец рассказал на программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Тогда же Лазарев подметил, что у его детей одна биологическая мама на двоих.

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«Он настоящий старший брат»: сын Лазарева сам выбрал имя для сестренки
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