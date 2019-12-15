ЗВЕЗДЫ

«Где сугробы?»: 48-летняя Кудрявцева за кулисами переобувается в валенки

Вместе с Оскаром Кучерой она ведет программу «Звезды сошлись» на НТВ.

«Где сугробы?»: 48-летняя Кудрявцева за кулисами переобувается в валенки
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

Лера Кудрявцева не скрывает: в первую очередь она ценит комфорт и уют. Именно поэтому вне съемочного процесса, отправляясь в гримерную или уходя за кулисы, она переобувается в теплые валенки. Возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова обзавелась личной парой обуви, которую она надевает, как только у нее появляется возможность снять туфли-лодочки или сапоги на каблуке. Телеведущая отдает предпочтение удобной одежде, выбирая в повседневной жизни стиль casual.

Телеведущая Лера Кудрявцева и Оскар Кучера
Лера Кудрявцева и Оскар Кучера за кулисами шоу «Звезды сошлись» (Фото: Instagram.com/leratv)

Утепленные валенки стали дополнением к сценическому образу 48-летней Кудрявцевой — трендовому монохромному костюму с зауженными брюками и пиджаком в мужском стиле. Программу «Звезды сошлись» Лера ведет вместе с Оскаром Кучерой. Помимо этого у знаменитости есть шоу «Секрет на миллион». Ранее на интервью к экс-возлюбленной уже приходил певец Сергей Лазарев.

«Где снег в Москве, где сугробы?! Где настроение скорого Нового года?! Ну, а мы пока на съемках…» — добавила Кудрявцева.

Вместе с Игорем Макаровым телеведущая воспитывает годовалую дочку Марию. В одном из интервью Лера призналась, что с рождением ребенка она стала реже появляться на светских мероприятиях, это время ей хочется проводить дома с семьей.

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Тэги:

естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаЛера Кудрявцевамода и стильОскар КучераПрограмма "Секрет на миллион"
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«Где сугробы?»: 48-летняя Кудрявцева за кулисами переобувается в валенки
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