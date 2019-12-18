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«Я не миллионер»: Лазарев считает себя единственным кормильцем в семье

Певец рассказал о личном и новых жизненных приоритетах.

«Я не миллионер»: Лазарев считает себя единственным кормильцем в семье
Сергей Лазарев (Фото: Globallookpress.com)

Певец не сомневается: у каждого человека есть свои представления о счастье. В недавнем интервью Сергей Лазарев подметил, что не готов жить для кого-то и оправдывать чужие ожидания. Себя он посвящает исключительно творчеству, сольной карьере и собственной семье.

«Я все сам про себя знаю. Знаю, чего я стою», — говорит артист.

С появлением детей экс-возлюбленному Леры Кудрявцевой удалось обрести абсолютный смысл жизни. До рождения первенца Сергей часто задавался вопросами, касающимися его карьеры: Лазарев думал о том, каких высот он сможет добиться в будущем, сколько заработать, столько накопить.

«Хотя, честно говоря, никогда для себя не жил. Я единственный кормилец в семье. Единственный, кто работает. Поэтому все время жил для семьи. А теперь еще и для детей», — отметил певец в интервью Hello!.

При этом Сергей подметил, что ему хотело бы немного пожить в свое удовольствие, однако это, по мнению артиста, очень опасная история.

«Я не миллионер, у меня нет огромных счетов в банках, и меня никто не спонсирует», — утверждает Лазарев.

Исполнитель напомнил, что для постановки красочных шоу всегда нужды деньги. До конца 2020 года он планирует дать еще 50 концертов для того, чтобы заработать на новую яркую программу, которую он презентует уже в 2021 году. По словам Лазарева, он не может себе позволить взять отпуск на полгода. Однако раз в месяц он старается куда-нибудь улетать хотя бы на пару дней, чтобы восстановиться.

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«Я не миллионер»: Лазарев считает себя единственным кормильцем в семье
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