«Аня и Никита — только мои дети»: Лазарев сам воспитывает наследников

Несмотря на то, что у отпрысков певца одна биологическая мама на двоих, Сергей полностью опекает сына и дочь.

В недавнем интервью Сергей Лазарев прокомментировал историю с суррогатным материнством. Певец не стал скрывать, что воспользовался данной услугой для того, чтобы обзавестись наследниками. Еще в студии Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» артист признался, что у его детей стопроцентное родство. Несмотря на то, что малышей вынашивали разные суррогатные матери, у них одна биологическая мама на двоих.

Исполнитель придерживается собственного мнения, касательно данной темы: Сергей уверен — самое главное, чтобы дети росли в любви и заботе, ощущая поддержку со стороны близких. Лазарев подметил: тот факт, что малыши рождаются в полноценных семьях не гарантирует им беззаботное детство. Те или иные проблемы, связанные с родителями, могут сказаться на ребенке даже в том случае, если у него есть и мама, и папа.

В беседе с Hello! Лазарев напомнил, что женщина, претендующая на статус суррогатной матери проходит беседу с психологами для того, чтобы понять насколько она готова к данному процессу. Для кого-то из них это способ помочь бездетным обрести ребенка, для других возможность решить свои финансовые проблемы при условии полной анонимности.

«В общем, Аня и Никита — только мои дети», — пояснил Сергей.

Заботиться о годовалой дочке и пятилетнем сыне певцу помогают опытные няни. При этом сам артист знает, что такое бессонные ночи, когда у ребенка режутся зубки. Все эти этапы он уже прошел с Никитой.