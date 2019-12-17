Кейт Миддлтон скинула с плеча руку принца Уильяма и обескуражила зрителей

В рождественском кулинарном шоу, которое обсуждает вся Великобритания, произошло любопытное событие. Звездными гостями телеведущей Мэри Берри стали Кейт Миддлтон и принц Уильям. Королевская чета рассказала много интересных подробностей своей жизни. Так зрители узнали, как Уильям называет свою супругу, кто в их паре лучше готовит, какое первое слово сказал маленький принц Луи и какой официанткой была Кейт в университетские годы.

больше по теме Шесть интересных фактов, которые стали известны о Кейт Миддлтон и принце Уильяме Ведущей кулинарного шоу удалось разговорить королевскую пару.

Во время съемок в камеру попал интересный момент. Принц Уильям задал вопрос супруге и положил руку ей на плечо. Однако Кейт мгновенно сбросила руку муж, дернув плечом и не переставая при этом улыбаться. Возможно, этот момент остался бы незамеченным, но зрители по всему миру бросились обсуждать, что это было.

Некоторые пользователи соцсетей философски заметили, что рождение троих детей в любой семье способно убить романтику. Но истинные поклонники британской монархии приняли жест 37-летней герцогини Кембриджской за признак скромности. А кое-кто вспомнил спортивное прошлое Кейт Миддлтон и восхитился скоростью реакции: «Как быстро она увернулась, даже секунды не прошло!». Также нашлись юзеры, которые посчитали этот эпизод очень смешным и признались, что готовы смотреть это бесконечно.

Недавно мы рассказывали, что королевская пара собирается покататься на лыжах после Рождества и планирует взять с собой троих детей.

Также мы сообщали, что конкретно попросили королевские дети у Санта Клауса на Рождество. В списке подарков живой пони и теннисная ракетка.

Также мы писали, как в королевской семье празднуют Рождество – королева пьет мартини, а вся семья играет в настольные игры.