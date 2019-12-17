ЗВЕЗДЫ

Кейт Миддлтон скинула с плеча руку принца Уильяма и обескуражила зрителей

Любопытную сценку сняли на видео при записи телепрограммы.

Кейт Миддлтон скинула с плеча руку принца Уильяма и обескуражила зрителей
Кейт Миддлтон. Фото: Globallookpress

В рождественском кулинарном шоу, которое обсуждает вся Великобритания, произошло любопытное событие. Звездными гостями телеведущей Мэри Берри стали Кейт Миддлтон и принц Уильям. Королевская чета рассказала много интересных подробностей своей жизни. Так зрители узнали, как Уильям называет свою супругу, кто в их паре лучше готовит, какое первое слово сказал маленький принц Луи и какой официанткой была Кейт в университетские годы.

Во время съемок в камеру попал интересный момент. Принц Уильям задал вопрос супруге и положил руку ей на плечо. Однако Кейт мгновенно сбросила руку муж, дернув плечом и не переставая при этом улыбаться. Возможно, этот момент остался бы незамеченным, но зрители по всему миру бросились обсуждать, что это было.

Кадр из передачи
Кадр из передачи

Некоторые пользователи соцсетей философски заметили, что рождение троих детей в любой семье способно убить романтику. Но истинные поклонники британской монархии приняли жест 37-летней герцогини Кембриджской за признак скромности. А кое-кто вспомнил спортивное прошлое Кейт Миддлтон и восхитился скоростью реакции: «Как быстро она увернулась, даже секунды не прошло!». Также нашлись юзеры, которые посчитали этот эпизод очень смешным и признались, что готовы смотреть это бесконечно.

Недавно мы рассказывали, что королевская пара собирается покататься на лыжах после Рождества и планирует взять с собой троих детей.

Также мы сообщали, что конкретно попросили королевские дети у Санта Клауса на Рождество. В списке подарков живой пони и теннисная ракетка.

Также мы писали, как в королевской семье празднуют Рождество – королева пьет мартини, а вся семья играет в настольные игры.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостиНовости googleПринц Уильям
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кейт Миддлтон скинула с плеча руку принца Уильяма и обескуражила зрителей
Интересно?
Поделись с друзьями: