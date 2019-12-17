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Шесть интересных фактов, которые стали известны о Кейт Миддлтон и принце Уильяме

Ведущей кулинарного шоу удалось разговорить королевскую пару.

Шесть интересных фактов, которые стали известны о Кейт Миддлтон и принце Уильяме
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Globallookpress

На британском телевидении вышел фильм о герцогине и герцоге Кембриджских, который посмотрело рекордное количество телезрителей. Ведущая кулинарного шоу «A Berry Royal Christmas» и Кейт Миддлтон с принцом Уильям вместе побывали в нескольких благотворительных организациях, а после оказались в студии, где приготовили праздничные коктейли и закуски. 83-летней Мэрри Берри удалось разговорить королевскую пару, обычно закрытую на публике, и разведать у них несколько секретов из их жизни.

1. Принц Уильям зовет жену Кэтрин.

Интересно, что пока весь мир называет герцогиню Кембриджскую Кейт, супруг называет любимую женщину Кэтрин.

2. Герцог Кембриджский завоевывал сердце невесты готовкой.

Об этом обмолвилась Кейт Миддлтон. Она рассказала, что когда они оба учились в университете, Уильям так хотел произвести на девушку впечатление, что сам готовил для нее разные блюда. По словам герцогини, особенно ему удавались спагетти болоньезе с фирменным соусом. 

Кейт Миддлтон в университетские годы. Фото
Кейт Миддлтон в университетские годы. Фото: Globallookpress

3. Первым словом принца Луи было «Мэри»

Во время приготовления напитков в студии Кейт Миддлтон рассказала, что у них на кухне стоят кулинарные книги, на обложке которых напечатана фотография телеведущей Мэри Берри. И когда Кейт говорила детям, что это за тетя и как ее зовут, маленький Луи это запомнил и одним из первых его слов было имя Мэри. На что Мэри просияла и призналась, что очень польщена.

4. Принц Джордж болеет за футбольный клуб «Челси»

Принц Уильям в свою очередь рассказал, что в их семье любят спорт – футбол, теннис, лыжи. И отметил, что его старший сын, принц Джордж, поддерживает команду «Челси». Тогда как сам герцог Кембриджский – страстный болельщик клуба «Астон Вилла». По словам Уильяма, однажды он сказал сыну, что тот может болеть за любую команду, только не «Челси», и «этот юный наглец, конечно же, выбрал именно ее».

Принц Уильям и принц Джордж на футболе. Фото
Принц Уильям и принц Джордж на футболе. Фото: Globallookpress

5. Кейт Миддлтон работала официанткой.

Герцогиня Кембриджская призналась, что недолго работала официанткой. Она вспомнила это в тот момент, когда несла поднос с напитками. А когда ведущая шоу спросила ее, была ли она хороша, Кейт рассмеялась и сказала: «Нет, я была ужасна». Также герцогиня рассказала, как однажды забыла накрыть шпинатный суп крышкой перед тем, как встряхнуть его, в итоге «шпинат был даже на потолке». Кроме того, герцогиня упомянула, что любит сама печь торты для детей и порой не спит до глубокой ночи, готовя глазурь.

6. Один подарок открывается перед Рождеством.

Кейт рассказала, что в их семье есть милая традиция, которую они соблюдают каждый год: «Традиция заключается в том, чтобы открыть один, самый прекрасный рождественский подарок в канун праздника». А еще герцог и герцогиня Кембриджские рассекретили, что именно попросили их дети у Санта-Клауса. В списке подарков живой пони и теннисная ракетка.

Кадр из передачи A Berry Royal Christmas
Кадр из передачи «A Berry Royal Christmas»

Документальный фильм о королевской семье вызвал восторг у зрителей. Многие отметили, что Кейт и Уильям впервые были настолько откровенны и похвалили ведущую Мэри Берри, которая сумела вызвать на откровенность обычно сдержанную пару.

«Какие они замечательные! Будущее монархии в безопасности в руках Кейт и Уильяма!» — пишут растроганные британцы в соцсетях.

Ранее мы рассказывали, как в королевской семье празднуют Рождество – королева пьет мартини, а вся семья играет в настольные игры.

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Шесть интересных фактов, которые стали известны о Кейт Миддлтон и принце Уильяме
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